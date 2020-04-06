黑龍江新增20例俄羅斯移入病例 大陸邊境防疫壓力大

新冠肺炎在全球大流行，中國大陸國際航班大幅減少後，陸路口岸通道成為了入境防控的重點。除了西南的廣西、雲南外，東北的黑龍江入境口岸也面臨著較大的防控壓力。黑龍江省過去一天新增境外移入確診病例20例，均為中國籍，從俄羅斯移入。

據星島網報導，這些入境的病例都有一個共同的路線，就是從俄羅斯莫斯科搭乘航班到海參崴，然後再乘車，從位於大陸黑龍江省東南部邊境城市綏芬河的公路口岸入境。

據第一財經報導，在莫斯科學習和工作了十多年的張琳（化名）表示，莫斯科現在戴口罩的比例大概有30%。目前，俄羅斯已禁止外國籍人士入境，因此走海參崴經綏芬河入境的，基本上都是在莫斯科的中國人，「現在回去的這些人，大多是在莫斯科做貿易批發生意的，他們平時工作生活的環境都是人流量大且場所封閉，因此很可能是在莫斯科被感染的。」

張琳說， 對於不少中國人轉道海參崴回大陸，俄羅斯媒體也進行了報導，「這次發生了中國人大量從莫斯科飛海參崴的事情，且同航班的俄羅斯人都幾乎沒有防護措施，相關新聞出來後給俄羅斯人帶來的影響不小。」

從海參崴到綏芬河，大概還有220公里的路程。作為黑龍江省最大對俄口岸，借助交通便利和中俄邊民互市貿易的政策優勢，綏芬河市已逐漸成為中國重要的俄羅斯商品集散地。這裡不僅吸引著眾多俄羅斯人前來購買中國商品，還聚集著幾百家俄貨實體店、7000多家俄貨網店以及經營面積達5萬多平方公尺的俄貨批發市場。

有綏芬河的口岸委人士指，目前綏芬河口岸短期內沒有閉關的計劃。目前在莫斯科的大陸人想回大陸，大多數的選擇就是從莫斯科到海參崴，再從海參崴到綏芬河，「如果綏芬河口岸關了，他們可能就回不來了。」

但對於綏芬河這樣的小城市來說，壓力顯而易見。「我們這個小縣級市壓力太大。」該人士指綏芬河人口不到十萬人，酒店賓館都很少，對外接待能力也有限，承載力和容納空間有限，現在已經是超負荷運轉了。