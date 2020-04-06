普查誰去11景點 林為洲認為該不該出遊「兩難」

清明連假各景區湧入大量人潮，中央流行疫情指揮中心一度發送國家級警報，呼籲民眾勿前往墾丁等11個風景區，而民營企業富邦金控已要求去過這11個地方的員工必須居家辦公12天，立法委員也憂心司法院是否有「跟上民間腳步？」要求今天就普查有多少法院員工去這11個地方玩。

昨晚，富邦金緊急通知員工，若連假期間有去過11個風景區，必須實行居家辦公12天；此外，也有學校和醫院也跟進。立院司法及法制委員會召委李貴敏今也詢問司法院「有問同仁有去這11個地區嗎？」司法院秘書長林輝煌表示早上7點29分就發訊息請各法院注意同仁連假出遊狀況。

立委劉世芳認為，這次連假提醒司法院不能有群聚感染，司法院副秘書長葉麗霞表示在普查後，將啟動異地辦公或居家辦公。李貴敏要求司法院今天就要完成普查，否則新冠肺炎有「無症狀者」，有感染疑慮。

清明連假讓不少「悶壞了」的國人舉家出遊，各大景點人山人海，像是墾丁大街再現人潮，但民眾不僅沒保持社交距離，也沒戴口罩。立委林為洲認為防疫期間，大家仍應以防疫為先，理性面對防疫措施。林說，疫情會造成大家的不便，有時也難免「進退兩難」；他舉例清明連假到底該不該出去玩，老實說「真的兩難」，地方政府希望振興觀光，尤其是戶外景點，但「人太多都擠在一起」。林認為，大家應平心靜氣，一起把防疫做好。