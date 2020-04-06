聽新聞
test
0:00 / 0:00

普查誰去11景點 林為洲認為該不該出遊「兩難」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
墾丁大街夜市在清明連假湧現人潮。本報資料照片
墾丁大街夜市在清明連假湧現人潮。本報資料照片

清明連假各景區湧入大量人潮，中央流行疫情指揮中心一度發送國家級警報，呼籲民眾勿前往墾丁等11個風景區，而民營企業富邦金控已要求去過這11個地方的員工必須居家辦公12天，立法委員也憂心司法院是否有「跟上民間腳步？」要求今天就普查有多少法院員工去這11個地方玩。

昨晚，富邦金緊急通知員工，若連假期間有去過11個風景區，必須實行居家辦公12天；此外，也有學校和醫院也跟進。立院司法及法制委員會召委李貴敏今也詢問司法院「有問同仁有去這11個地區嗎？」司法院秘書長林輝煌表示早上7點29分就發訊息請各法院注意同仁連假出遊狀況。

立委劉世芳認為，這次連假提醒司法院不能有群聚感染，司法院副秘書長葉麗霞表示在普查後，將啟動異地辦公或居家辦公。李貴敏要求司法院今天就要完成普查，否則新冠肺炎有「無症狀者」，有感染疑慮。

清明連假讓不少「悶壞了」的國人舉家出遊，各大景點人山人海，像是墾丁大街再現人潮，但民眾不僅沒保持社交距離，也沒戴口罩。立委林為洲認為防疫期間，大家仍應以防疫為先，理性面對防疫措施。林說，疫情會造成大家的不便，有時也難免「進退兩難」；他舉例清明連假到底該不該出去玩，老實說「真的兩難」，地方政府希望振興觀光，尤其是戶外景點，但「人太多都擠在一起」。林認為，大家應平心靜氣，一起把防疫做好。

司法院 連假 疫情

延伸閱讀

國民黨團：紓困發現金才能有效安定民心

蔣萬安：紓困不是「買千送百」 直接發現金最有效

青壯派主導掀矛盾 林為洲：黨內磨合不是問題

18歲公民權以外修憲議題 立院朝野黨團各有看法

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

拔周永暉早有心結？林佳龍：普悠瑪事件也沒讓他解職

交通部長林佳龍今天至淡江大橋視察工程進度，被問到觀光局長周永暉遭拔官，是否因過去的石虎事件、國旅補助，對他早有不滿、產生...

批郝柏村反民主崇威權 民團籲蔡總統應三思頒褒揚令

台灣民間真相與和解促進會等民間團體今天指出，前行政院長郝柏村歷來言行，不僅對民主沒有貢獻，還屢屢發表反對民主、崇尚威權的...

普查誰去11景點 林為洲認為該不該出遊「兩難」

清明連假各景區湧入大量人潮，中央流行疫情指揮中心一度發送國家級警報，呼籲民眾勿前往墾丁等11個風景區，而民營企業富邦金控...

內政部修法 非公有土地蓋社宅可獲1.5倍容積獎勵

為提高社會住宅興建量能，內政部日前發布「都市計畫法臺灣省施行細則」部分條文修正案，新增行政法人興辦社會住宅使用非公有土地...

李進勇：罷韓案規模大 防疫工作壓力大

中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會報告並備詢。隨著新冠肺炎疫情持續，各地方陸續展開補選。李進勇表示，將根據疫情指揮中心...

李進勇：罷韓是否成立 事先準備

中選會主委李進勇上午前往立法院內政委員會就「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之防疫措施與規劃」專題報告。對於外界關注罷韓案的相...

觀光局長遭拔喊冤 林佳龍：主管就是勇於面對負起責任

交通部觀光局機場人員因接待主秘兒子，導致2人染疫事件，觀光局長周永暉雖自請處分，從局長調為參事，但他昨天也發表聲明喊冤，...

立法院今早全面普查 連假曾到11景點列「特別注意」

清明連假許多民眾出遊，中央流行疫情指揮中心日前針對11個景點發布國家級警報，為防止疫情擴大傳染，立法院今天一早也針對立法...

給十元要回兩元？郭國文提案修法 盼紓困補助免課所得稅

立法院日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及相關預算，但民進黨立委郭國文發現，條例中未排除防疫補償及紓困...

防疫遇上罷韓 陳雄文說：一切做好準備

中選會主委李進勇今天到立法院內政委員會做新冠肺炎防疫措施及規畫，提到罷韓案正在第二階段連署書的查對，仍待選務機關的審定結...

給足14天10片口罩 侯友宜：被拒載才沒有理由

新北市長侯友宜昨宣布，今天起進入市府大樓須戴口罩量體溫，今早侯友宜也到入口視察，侯友宜說，擔心連續假期同仁會有趴趴走狀況...

熱門新聞

陳時中拋「訂定彈性上班」 內政部周一先啟動

直播／指揮中心臨時記者會 新增10確診 1本土9境外

圖表看疫情／英相強生高燒不退住院 羅斯福號艦長確診染疫

童醫院副院長臉書警告旅遊人潮 醫院38名員工竟到墾丁

整理包／台灣今增10例確診 9境外1例本土累計373例5死

周永暉下台有跡可循 機場染疫事件是調職引爆彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。