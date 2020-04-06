李進勇：罷韓案規模大 防疫工作壓力大

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
中選會主委李進勇日前在立院表示，居家隔離、居家檢疫的選民「不得出門投票」。記者潘俊宏／攝影
中選會主委李進勇日前在立院表示，居家隔離、居家檢疫的選民「不得出門投票」。記者潘俊宏／攝影

中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會報告並備詢。隨著新冠肺炎疫情持續，各地方陸續展開補選。李進勇表示，將根據疫情指揮中心公布活動指引，隨時通知地方選委會跟進。針對立委提議增加拋棄式圈票工具，避免未及時消毒造成感染風險，李進勇說，會著手研議。

根據疫情指揮中心公布社交距離指引，中選會指出，選民在投票所內距離應間隔1.5公尺以上，投票所外的距離間隔應為1公尺以上；選民若有發燒情形，選務人員位引導至適當動線，並在其投完票後圈票處遮屏、圈選工具進行消毒。

中選會表示，配合地方公職人員補選防疫工作需要，中選會以每1投票所工作人員13人，檢疫站檢疫人員2人，發燒、孕婦或其他有特殊需要之投票民眾備用30份，合計45份計算，向疾管署申請撥用口罩，轉送各地方選舉委員會於投票日妥善使用。

由於受居家檢疫、居家隔離者無法出門投票，有立委質詢時關切到不在籍投票進度。李進勇說，他們已經在推動，公投部分，草案預期7月可以提出。至於選舉部分，內政部也在積極研議中。會盡快按照時程提出草案。

至於眾所矚目的罷韓案，高市選委會日前表示，目前寄出的查詢單約2千多件，查詢單於3月26日寄出，請收到者於3月31日前填寫寄回。民進黨立委賴惠員質疑，民眾在收到4天後寄回，合理嗎？

李進勇說，時間訂定是高雄選務會根據作業流程，要在40天完成查對，斟酌人力、選務繁雜度而訂下的時間。即使沒在4天內寄回，只要尚未完成查核前寄回，都可以受理。

李進勇受訪時提到，罷韓案若成立，要進行投票，因規模較大，防疫工作壓力也會比較大。中選會事先與疾管署、衛福部、內政部等單位協商，盼共同做好這項工作，一方面讓公民權利到保障，一方面也符合防疫需求。

投票 李進勇 中選會

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