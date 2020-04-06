拔周永暉早有心結？林佳龍：普悠瑪事件也沒讓他解職

交通部長林佳龍今天至淡江大橋視察工程進度，被問到觀光局長周永暉遭拔官，是否因過去的石虎事件、國旅補助，對他早有不滿、產生心結？林佳龍回應，對事不對人，像普悠瑪事故，周也曾為台鐵局長，並沒有讓他解職，「就事論事的態度就好，不需要去太過多的聯想。」

對周永暉的表現，林佳龍說，他很有經驗，不管是防疫紓困、擴大國旅，還有國際旅遊的增加，我們都有看到一定的成果，「可是社會對我們的期待跟要求，並不是只有公務員把份內的事做好，尤其是在防疫當前，我們一定要非常的自我要求，把事情做得更好。」

至於新任觀光局長，將由副局長升任，是否刻意找非龍家班體系？林佳龍回應，就是一個團隊把事情做好，張副局長也很有經驗，所以這樣可以無縫接軌。