觀光局長遭拔喊冤 林佳龍：主管就是勇於面對負起責任

交通部觀光局機場人員因接待主秘兒子，導致2人染疫事件，觀光局長周永暉雖自請處分，從局長調為參事，但他昨天也發表聲明喊冤，「長官所稱的公器私用丶特權丶隱瞞實情等，跟我個人並無關連」，但會負起責任，概括承受，對此交通部長林佳龍今天表示，該事件不影響對周局長過去表現的肯定，但做為主管就是勇於面對，負起責任。

對於周永暉稱，長官說公器私用、特權、隱瞞實情等情節，與自己無關，林佳龍回應，不管是媒體報導或當事人，第一時間並沒有完整呈現詳實的資料，讓疫情指揮中心資訊錯誤，也造成觀光局同仁及他的兒子確診，「這件事情很痛心，我們也痛定思痛檢討改進，有疏失就面對，負起責任，就是這麼簡單。」防疫第一線的同仁很辛苦，要有更高的自我標準要求，不能再犯這種疏失。

至於看到周永暉的聲明，是否認為他自認沒錯？林佳龍表示，其實行政程序都可以講很多，最重要的是事情發生了，而且第一時間沒有處理好，大家都看到的事實，「作為主管，就如同周局長講的，他概括承受，因為第一時間並沒有呈現整個事件正確的資訊，甚至影響了防疫工作。」

林佳龍說，經過檢討之後，觀光局是有疏失，那我們就面對來負起責任，這個並不影響對周局長過去表現的肯定，「做為主管就是勇於面對，負起責任」。