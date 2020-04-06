立法院今早全面普查 連假曾到11景點列「特別注意」

清明連假許多民眾出遊，中央流行疫情指揮中心日前針對11個景點發布國家級警報，為防止疫情擴大傳染，立法院今天一早也針對立法院一千多名同仁、立委助理全面普查，若連假期間有到11處景點，將登記列管為「特別注意」，並要求全程戴口罩上班，但若出現症狀，就不要來上班。

防疫新冠肺炎疫情，繼富邦金昨晚緊急通知員工，若連假期間有去過11個風景區，必須實行居家辦公12天。立法院今天上午也普查所有同仁是否連假期間有去11處景點，秘書長林志嘉說，今天一早各單位主管已全面普查，若同仁這幾天有去11處景點，會要求這些同仁全程戴口罩上班，並登記列管為「特別注意」。但若出現症狀，就不要來上班。

林志嘉說，除立院各單位同仁，今天也針對立委各辦公室助理調查，若有到墾丁等11景點旅遊，也比照立院同仁規定處理。

至於立法院的113位立委，林志嘉說，也會請立委自我管控，林說，之前因接觸過觀光局前主秘的民進黨立委伍麗華，目前還在居家檢疫的14天內，今天教委會就特別安排視訊質詢，若有其他立委也有視訊需求，立院也會規劃安排。