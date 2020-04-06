快訊

「五一連假」放還不放？陳時中：將視疫情調整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院今早全面普查 連假曾到11景點列「特別注意」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
新冠肺炎疫情延燒，為阻絕病毒，立法院日前進行議場、委員會、委員研究室全面消毒。記者曾吉松／攝影
新冠肺炎疫情延燒，為阻絕病毒，立法院日前進行議場、委員會、委員研究室全面消毒。記者曾吉松／攝影

清明連假許多民眾出遊，中央流行疫情指揮中心日前針對11個景點發布國家級警報，為防止疫情擴大傳染，立法院今天一早也針對立法院一千多名同仁、立委助理全面普查，若連假期間有到11處景點，將登記列管為「特別注意」，並要求全程戴口罩上班，但若出現症狀，就不要來上班。

防疫新冠肺炎疫情，繼富邦金昨晚緊急通知員工，若連假期間有去過11個風景區，必須實行居家辦公12天。立法院今天上午也普查所有同仁是否連假期間有去11處景點，秘書長林志嘉說，今天一早各單位主管已全面普查，若同仁這幾天有去11處景點，會要求這些同仁全程戴口罩上班，並登記列管為「特別注意」。但若出現症狀，就不要來上班。

林志嘉說，除立院各單位同仁，今天也針對立委各辦公室助理調查，若有到墾丁等11景點旅遊，也比照立院同仁規定處理。

至於立法院的113位立委，林志嘉說，也會請立委自我管控，林說，之前因接觸過觀光局前主秘的民進黨立委伍麗華，目前還在居家檢疫的14天內，今天教委會就特別安排視訊質詢，若有其他立委也有視訊需求，立院也會規劃安排。

立法院 連假 疫情

延伸閱讀

若立委確診停會 表決法律效力待朝野協商

立法院防疫 林志嘉：31日程委會試行視訊會議

立院：2立委隔離就關國會 改視訊開會

立院防疫 立委建議配發公務車駕駛口罩

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

拔周永暉早有心結？林佳龍：普悠瑪事件也沒讓他解職

交通部長林佳龍今天至淡江大橋視察工程進度，被問到觀光局長周永暉遭拔官，是否因過去的石虎事件、國旅補助，對他早有不滿、產生...

自主健康管理對象難定義 陳時中：居家檢疫不能見訪客

中央流行疫情指揮中心今上午十時臨時召開記者會，媒體詢問未來可能的防疫破口，及家戶內感染多，居家檢疫中如果男女朋友拜訪是否...

觀光局長遭拔喊冤 林佳龍：主管就是勇於面對負起責任

交通部觀光局機場人員因接待主秘兒子，導致2人染疫事件，觀光局長周永暉雖自請處分，從局長調為參事，但他昨天也發表聲明喊冤，...

立法院今早全面普查 連假曾到11景點列「特別注意」

清明連假許多民眾出遊，中央流行疫情指揮中心日前針對11個景點發布國家級警報，為防止疫情擴大傳染，立法院今天一早也針對立法...

給十元要回兩元？郭國文提案修法 盼紓困補助免課所得稅

立法院日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及相關預算，但民進黨立委郭國文發現，條例中未排除防疫補償及紓困...

防疫遇上罷韓 陳雄文說：一切做好準備

中選會主委李進勇今天到立法院內政委員會做新冠肺炎防疫措施及規畫，提到罷韓案正在第二階段連署書的查對，仍待選務機關的審定結...

給足14天10片口罩 侯友宜：被拒載才沒有理由

新北市長侯友宜昨宣布，今天起進入市府大樓須戴口罩量體溫，今早侯友宜也到入口視察，侯友宜說，擔心連續假期同仁會有趴趴走狀況...

全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

CNN報導，紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）名為納迪亞（Nadia）的馬來亞虎確診感染新冠病毒。

江啟臣談蔣中正：沒有誰的歷史有權改寫他人的記憶

先總統蔣中正逝世45周年，國民黨主席江啟臣在臉書表示，當年二二八蔣擔任最高統帥，確實要負起最終責任，但蔣守住台灣、建設台...

觀察站／觀光局多次「失火」 林佳龍趁機換將

觀光局林姓主祕之子接機事件，在一連串避重就輕、官官相護後，揭開平時早已是常態的官場接待文化。尤其當無辜的五歲幼童因此染疫，不僅讓這場官場現形記引發眾怒，也讓觀光局長「保位戰」急轉直下。

布局2022／民眾黨、時代力量 積極覓將

儘管距離二○二二縣市長選舉還有一年多，不過力拚二○二四總統大位的台灣民眾黨及時代力量等小黨，已積極布局二○二二。民眾黨組織部召集人蔡壁如說，目前黨中央已啟動二○二二布局，希望年底前能有初步人選。時力黨主席徐永明表示，二○二二目標是讓現有議員席次倍增，並針對首長連任屆滿的縣市，考慮自提時力人選。

熱門新聞

陳時中拋「訂定彈性上班」 內政部周一先啟動

直播／指揮中心臨時記者會 新增10確診 1本土9境外

圖表看疫情／英相強生高燒不退住院 羅斯福號艦長確診染疫

童醫院副院長臉書警告旅遊人潮 醫院38名員工竟到墾丁

周永暉下台有跡可循 機場染疫事件是調職引爆彈

整理包／台灣今增10例確診 9境外1例本土累計373例5死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。