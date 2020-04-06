給十元要回兩元？郭國文提案修法 盼紓困補助免課所得稅

立法院日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及相關預算，但民進黨立委郭國文發現，條例中未排除防疫補償及紓困、補貼、振興措施計入課稅基礎，讓國家給予國人及產業、事業扶助度過難關的美意大打折扣，他將提案修正特別條例第三及第九條，明定相關補償免併入綜合所得稅及營利事業所得稅，以達確實補償及紓困。

郭國文上午舉行記者會，他在奔走基層時了解到，過往的政府補助都有課稅的現象，因此提案修法。依照原規定，民眾拿到補助必須課徵個人所得稅5%，企業則課徵營業所得稅20%；若修法沒通過，等於政府給予100億元補助之後，左手又收回來20億元。

郭國文也說，除了修正特別條例，他也認為應該修正母法「所得稅法」第10條，舉凡政府補助給個人及企業的補助，都不應該被納入課徵所得稅及營業所得稅，政府美意不應該被打折，希望紓困百分百。

財政部賦稅署回應，疫情蔓延全球，為鼓勵投入防治工作，並符合人民及企業紓困需求，行政院已於4月2日通過特別條例第九條之一的修正案，明定受新冠肺炎影響並從政府領取的獎勵、補助都可以免納所得稅，現行補助及津貼都適用免稅範圍。

行政院上周舉行臨時院會，通過特別條例修正案。據了解，財政部在此階段修法中，納入因疫情自國家取得的各式各樣補助、津貼，皆不課所得稅，像是企業取得補助款、醫護人員日領萬元危險津貼，皆可免課所得稅，讓政府補貼美意不打折。