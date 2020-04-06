防疫遇上罷韓 陳雄文說：一切做好準備

中選會主委李進勇今天到立法院內政委員會做新冠肺炎防疫措施及規畫，提到罷韓案正在第二階段連署書的查對，仍待選務機關的審定結果，一旦要舉行罷免投票，因應疫情，各種可能狀況都在演練當中。身兼高雄市選委會主委的副市長陳雄文表示，包含投開票所、選務人員配置等，高雄市選委會都有做相關準備，一切依法行政。

防疫期間遇到投票，相關作業變得棘手，一旦第二階段成立，罷免投票可能在6月中下旬舉行，陳雄文說，相關作業程序都在進行中，一切依法行政，可受公評。

對於罷免一案，另一位副市長李四川說，市府同仁兢兢業業的態度不變，韓市長也是提醒大家抱持平常心。李四川談到，之前他到台北開會，有人笑問他「罷免罩頂，做那麼拚幹嘛？」他說，罷免成功與否交給市民決定，市府團隊不會鬆懈，就是全力以赴。