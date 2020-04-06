給足14天10片口罩 侯友宜：被拒載才沒有理由
新北市長侯友宜昨宣布，今天起進入市府大樓須戴口罩量體溫，今早侯友宜也到入口視察，侯友宜說，擔心連續假期同仁會有趴趴走狀況，因此要求同仁、民眾都要戴口罩，另外也盼口罩能14天10片，讓上班、上學、通勤民眾被拒載沒有理由。
侯友宜說，連續假期看到很多風景據點很多人，中央也已發國家級警報，他也再三要求同仁不要趴趴走，因此今起要求同仁、民眾都要戴口罩，只有保護好自己才能夠保護好別人。
侯友宜指出，很多同仁告訴他連假期間都待在家裡，也看到每個人都戴起口罩，大家都有自我防護意識，若民眾洽公忘了戴口罩，也會提供買口罩地點，新北會把機關防護做到安全無虞。
侯友宜也說，口罩量除了可以提供全球人道關懷，盡全球社會責任，他深表贊同，但大前提是在不浪費底下滿足民眾基本要求，上班族、上學同學，周一到周五1天1片，很多民眾有這樣聲音，他也會反映給中央。
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