全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

儘管距離二○二二縣市長選舉還有一年多，不過力拚二○二四總統大位的台灣民眾黨及時代力量等小黨，已積極布局二○二二。民眾黨組織部召集人蔡壁如說，目前黨中央已啟動二○二二布局，希望年底前能有初步人選。時力黨主席徐永明表示，二○二二目標是讓現有議員席次倍增，並針對首長連任屆滿的縣市，考慮自提時力人選。

2020-04-06 01:10