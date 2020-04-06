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全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

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全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
紐約布朗克斯動物園一隻老虎感染新冠病毒。路透
紐約布朗克斯動物園一隻老虎感染新冠病毒。路透

CNN報導，紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）名為納迪亞（Nadia）的馬來亞虎確診感染新冠病毒。

布朗克斯動物園表示，4歲大的雌性馬來亞虎出現乾咳症狀。根據美國農業部聲明，納迪亞及其他5隻老虎、獅子出現呼吸道病狀後，對其採集樣本檢驗，動物園其他動物目前並未出現症狀。

布朗克斯動物園表示，「牠們雖然食慾下降，但在動物園獸醫的照顧下情況良好，並且與飼養員有聰明、機敏的互動。不同物種對新冠病毒感染的反應不同，目前仍不清楚新冠肺炎在貓科動物中會如何發展，我們將持續緊密觀察至完全康復止」。

布朗克斯動物園已在3月16日停止對外開放。

動物園 新冠肺炎 紐約

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