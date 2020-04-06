江啟臣談蔣中正：沒有誰的歷史有權改寫他人的記憶

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣上周二偕幹部赴慈湖謁陵獻花。圖／翻攝江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣上周二偕幹部赴慈湖謁陵獻花。圖／翻攝江啟臣臉書

先總統蔣中正逝世45周年，國民黨主席江啟臣在臉書表示，當年二二八蔣擔任最高統帥，確實要負起最終責任，但蔣守住台灣、建設台灣，以及在圍堵共產主義上皆扮演過關鍵角色。蔣中正在歷史評價的分歧，持續撕裂台灣社會。

江啟臣說，上周二他去慈湖謁陵獻花，除了追思緬懷，也是要去面對那段糾結歷史。45 年過去了，真正與蔣接觸過的人也逐漸凋零，「我常想能否先拋開政治攻防，放下仇恨與防衛心，平心靜氣地重訪歷史，釐清蔣介石角色的複雜？我們能否接受，歷史視角總是多元；而沒有誰的歷史，有權利去改寫其他人的記憶？」

江啟臣說，成長在和平年代的我們是否能去想像，蔣介石一輩子面對的戰爭陰霾，以及「共諜滲透」的威脅，如何形塑他的性格與決定？人民能否有更立體飽滿的歷史理解，拒絕刻板、簡化的標籤？如果能做到，或許就能重新彌合，台灣社會因為歷史記憶造成的分裂。

江啟臣臉書全文：

今天4月5日；45 年前的這天，蔣中正總統辭世。那時我剛滿三歲，對一切還懞懂；還要幾年後才從過去的新聞影片，體會到當年台灣社會的震撼。

小時候讀的課本，提到蔣公要「挪抬」。當時認識的蔣介石，是領導國民政府東征、北伐、抗日、反共的偉人，是把台灣建設為復興基地、三民主義模範省的領袖。

直到 1990 年代在大學唸書，才從解嚴後才湧現的書刊雜誌，讀到對蔣介石的另一種評價。對許多走過二二八、白色恐怖年代，並因而失去至親好友的人，當年身為最高統帥的蔣介石，需要負起最終責任。

三十多年來，我認識過許多人真心緬懷、感謝、敬佩蔣介石。身為國際關係研究者，我更清楚蔣介石領導的對日抗戰，不只顛覆東亞的殖民主義擴張，更在全球對抗法西斯軸心勢力的戰場上有重要貢獻。二戰後，蔣守住台灣、建設台灣，更在圍堵共產主義的擴散上，扮演過關鍵角色。

然而，我同時明白他這一生中也有許多決定，曾在無數人生命中畫下永難彌補的傷——大者如花園口決堤造就的龐大犧牲，小到其朱筆改判的諸多死刑。不少人因此痛恨蔣介石，將其扣上劊子手這類強烈罪名。甚至有些年輕人，義憤填膺地去潑漆、砍銅像。歷史評價的分歧，持續撕裂台灣社會。

上週二我去慈湖謁陵獻花，除了追思緬懷，也是要去面對那段糾結歷史。

45 年過去了，真正與蔣接觸過的人也逐漸凋零。我常想：我們能否先拋開政治攻防，放下仇恨與防衛心，平心靜氣地重訪歷史，釐清蔣介石角色的複雜？我們能否接受：歷史視角總是多元；而沒有誰的歷史，有權利去改寫其他人的記憶？

成長在和平年代的我們，又是否能去想像，蔣介石一輩子面對的戰爭陰霾，以及「共諜滲透」的威脅，如何形塑他的性格與決定？我們能否有更立體飽滿的歷史理解，拒絕刻板、簡化的標籤？

如果能做到，或許就能重新彌合，台灣社會因為歷史記憶造成的分裂。

江啟臣 蔣中正

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