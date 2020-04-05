韓國瑜與防疫英雄對談 里幹事：從未有過的巨大壓力

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜繼昨晚邀護理長談防疫甘苦，今晚找來守護鄉里的總幹事魏敏慧，傾聽第一線防疫英雄心聲。記者王慧瑛／翻攝
高雄市長韓國瑜繼昨晚邀護理長談防疫甘苦，今晚找來守護鄉里的總幹事魏敏慧，傾聽第一線防疫英雄心聲。記者王慧瑛／翻攝

高雄市韓國瑜繼昨晚邀護理長談防疫甘苦，今晚找來守護鄉里的總幹事魏敏慧，傾聽第一線防疫英雄心聲。魏敏慧說，從大年初三接到第一個案子，3個月來幾乎沒一天假日，一個人服務眾人，曾一天打90多通電話，是里幹事工作15年來最艱難的任務，但這是責任，必須全力以赴。

魏敏慧坦言，挨家挨戶確認名單上資料，到府請對方填寫檢疫單，或送手機、回收手機、送檢疫包與關懷包等，和居家檢疫者接觸不能太有距離，又要保護自己，內心壓力很大。她說，自己生死不足惜，卻怕將病毒帶給家人或身旁朋友成為罪人，內心有壓力，但面對被服務的居家檢疫者，仍保持溫暖笑容，默默為自己打氣「相信善良的人會有福報」。

魏曾接觸一位懷孕的居家檢疫者，孕婦丈夫是大陸籍，暫無法到台灣，這名孕婦心情鬱卒，魏敏慧買便當探視，也陪對方說說話，看對方心情轉好，覺得很有成就感。身旁朋友問「妳不怕被傳染嗎？」魏敏慧說，她當下想的是「對方那麼低落，能不伸出援手幫助她嗎？」

魏服務的左營區新上里多達3萬餘人，規模龐大。她幾乎24小時全天候待命，電話從早上6點到半夜都可能響起，曾一天打90多通電話，講電話講到內耳發炎、暈眩、嘔吐，只為與被檢疫者保持密切聯繫。

魏敏慧提到，防疫期間沒日沒夜工作，雖然沒有加班費，但每一位里幹事仍兢兢業業做好守護里民角色，里幹事最需要的是激勵，也希望市民多些同理與體諒，收到防疫包別比較，這是市府的一分心意，每個縣市財政狀況不同。

高雄市財政困窘，全台負債最高，韓國瑜說，很多預算都是擠出來的，希望大家能諒解。韓也說，高雄市衛生局正在匡列預算，希望能給勞苦功高的里幹事一些補貼，也鼓勵里幹事們繼續往前衝，對抗共同的病毒敵人。

韓國瑜 居家檢疫 高雄市

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