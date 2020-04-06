布局2022／藍12縣市拚連任 蔣萬安選北市長呼聲高

國民黨經歷二○二○大敗後，現在除了力拚黨內改革，穩定執政縣市更是當務之急，當初締造贏得十五縣市長佳績的「韓流」面臨罷韓危機，一旦通過罷韓，恐連帶影響執政縣市長連任。黨內預估，這一年黨不僅要拿出改革成績外，更要全力拚市政，二○二二地方首長保位戰也關係著國民黨二○二四能否重回執政。

二○二二地方選舉，國民黨在新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、嘉義市等十二個縣市長都將爭取連任，其他三縣市包含南投縣、連江縣、苗栗縣也將選出接班人選力拚保位戰；另外桃園市與基隆市也是國民黨想要拿回主導北台灣的重要縣市。

過去有意參選台北市長及爭取桃園市長的無黨籍立委傅崐萁，目前恢復黨籍案仍在國民黨考紀會，若傅在今年恢復黨籍，黨內人士認為傅將會爭取布局參選，而在國民黨立委蔣萬安參選台北市長呼聲高的情況下，傅不排除首選桃園。

蔣萬安日前被江啟臣點名接手台北市黨部主委，就是安排參選台北市的布局之一，雖然蔣拒絕，但挺過二○二○立委連任選舉的他，仍是藍軍問鼎台北市長的第一人選。面對大環境不利，以及立委選戰勁敵吳怡農及衛福部長陳時中都被點名挑戰台北市，黨內人士直言，「國民黨不能再輸掉台北市八年」。

苗栗縣長徐耀昌已連任一次，地方人士表示，徐不排除推出自己人馬與有意再參選的前縣長劉政鴻競爭。兩人在這次縣黨部主委都有屬意人馬，由於協調不成差點難產，最後黨中央決定由林祥川先留任。

南投縣方面，國民黨立委許淑華多次公開表示競選南投縣長是她未來要努力的方向，南投另位立委馬文君近期也表態參選，雙姝將須在黨內民調一決勝負。

此外，中常委高思博二○一八僅輸給台南市長黃偉哲五萬票，高與台南市黨部主委謝龍介都是被點名參選的熱門人選。不過，高思博說，國民黨必須先改革，才能去想誰要上戰場打仗。