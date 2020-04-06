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觀察站／觀光局多次「失火」 林佳龍趁機換將

聯合報 / 本報記者侯俐安
交通部長林佳龍（見圖）昨天陪同行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心，結束後主動宣布觀光局長周永暉調為參事。 記者胡經周／攝影
交通部長林佳龍（見圖）昨天陪同行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心，結束後主動宣布觀光局長周永暉調為參事。 記者胡經周／攝影

觀光局林姓主祕之子接機事件，在一連串避重就輕、官官相護後，揭開平時早已是常態的官場接待文化。尤其當無辜的五歲幼童因此染疫，不僅讓這場官場現形記引發眾怒，也讓觀光局長「保位戰」急轉直下。

周永暉賀陳旦任交通部長時，看重他在台鐵局長期間推動鐵道觀光有成且頻訪日本牽線姊妹站，符合賀陳旦認為觀光應走向「慢活」理念，二○一六年底調任觀光局長。

但周永暉上任後，面對蔡政府執政後陸客崩跌，兩次選前從層峰交辦下來的一連串觀光補助案，不僅讓第一線承辦人員叫苦連天，外界也批評觀光局成了「撒幣局」，周永暉還多次與交通部不同調。

觀光局長「資源多、公婆多」，加上觀光資源分配和業界利益糾葛複雜，非觀光出身的周永暉，初期難以適應，因而提拔林姓主祕替他擺平不少內部及業界爭議。而林佳龍上任後在各局處安插「龍家班」，讓局處首長有所顧忌，林佳龍與周永暉的嫌隙也因此愈來愈大。

接待風波爆發以來，因觀光局對外說法避重就輕，且荒腔走板，林姓主祕甚至還說染疫員工是自己主動協助，林佳龍開始出手，還代該員工發聲明替其撐腰，逼得神隱五天的周永暉終於對外回應。

但事件已兩度造成林佳龍震怒。第一次是事發後觀光局的回報幾度失真，導致風暴持續擴大；第二次是觀光局召開考績會，一開始僅讓林姓主祕調任同職等的觀光局企畫組長，也讓林佳龍大為光火。

林佳龍上任以來，觀光局多次「失火」，早已不滿周永暉，從國旅補助核銷慢、幾度惹怒地方政府，就連彩繪列車把石虎畫成花豹也能硬拗。兩人新仇舊恨，這次可說讓林佳龍逮到機會，鐵了心「處置」周永暉。

儘管疫情期間人事異動稍有不慎，都可能引發風暴，尤其近期才發生內政部長徐國勇與警政署長陳家欽事件惹怒行政院長蘇貞昌，昨上午林佳龍刻意選在蘇貞昌的場合主動對外宣布拔官，並由「非龍家班」的副局長張錫聰接任，都顯示林佳龍已為拔掉周永暉做好萬全準備。

觀光局 周永暉 林佳龍 賀陳旦 蘇貞昌 國旅補助 彩繪列車 徐國勇 疫情

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