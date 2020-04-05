收快遞包裹而確診 專家：患者可能是無症狀感染者

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
武漢出現一名久未外出人士由於收取包裹被依附的病毒導致確診。（新浪微博照片）
武漢出現一名久未外出人士由於收取包裹被依附的病毒導致確診。（新浪微博照片）

湖北武漢市衞健委4日通報指一名久未外出人士疑透過包裹依附的病毒導致確診。專家解釋，因取包裹後沒消毒而受感染的機率較低，懷疑患者可能是無症狀感染者，或與稍早前同一棟大廈的確診個案有關。

據健康時報網，北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴指出，包裹攜帶病毒的機會率較低。因為包裹多存放於乾爽及空曠的位置，即使民眾在取包裹時沒有戴手套，或取包裹後沒有洗手，感染新冠病毒的機會亦較低。

林明貴表示，該名確診患者所居住的大廈稍早前有一宗確診個案，不排除昨日的確診個案為無症狀患者，可能透過交叉接觸或氣溶膠導致感染，並指該名昨日的確診患者可能是社區感染個案，與包裹可能無關。

林明貴指出，雖然包裹播毒的機會較低，但他建議民眾在拿取或拆包裹時要戴上手套，並在取得物品後洗手，保持回家後洗手的良好習慣。林明貴提醒，民眾切忌在回家後「從頭到腳」噴灑消毒藥水，並指此方法是過度防疫，也會對抵抗力造成負面影響。

目前，全球疫情形勢較為嚴峻，同時國內還有無症狀感染者的存在，林明貴提醒，到與人密切接觸的地方、公眾場合，特別密閉場所，要將口罩作為標配，同時保持勤洗手的習慣也很重要，都需要長期保持。

患者 北京

延伸閱讀

口罩戴不戴？ 聽聽外國專家怎麼說

女保全應視為社區感染？ 侯友宜：我跟部長講的差不多

新冠肺炎中國新增5本土病例 來自廣東

聯合報黑白集／當陳時中不再「刻花」

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

收快遞包裹而確診 專家：患者可能是無症狀感染者

湖北武漢市衞健委4日通報指一名久未外出人士疑透過包裹依附的病毒導致確診。專家解釋，因取包裹後沒消毒而受感染的機率較低，懷...

陳副總統圖解瘟疫中的我 談人心轉變

副總統陳建仁今天透過臉書分享一張「瘟疫中的我」的圖，他說，SARS流行期間，台灣人心從初期彼此猜疑、疏離抗拒，轉變為彼此...

呂秀蓮：我們需要一個朝野共識、國際認可的優雅國號

新冠肺炎疫情延燒，藍綠卻引發國號爭議。前副總統呂秀蓮今晚在臉書貼出「國號正常化」一文表示，最近國內外一連串事情指出，「是...

藍青壯立委進艱困選區服務 協助議員經營固盤

民進黨青壯派開拓金馬等艱困選區，國民黨則有不分區立委吳怡玎、陳以信在高雄、台南等地設服務處，協助當地議員，陳以信說，在不...

周永暉下台有跡可循 機場染疫事件是調職引爆彈

繼交通部觀光局高官因「機場染疫父子」事件遭到調職後，今日觀光局長周永輝也被拔除局長職位，調任交通部參事，有人認為周永暉是...

國內累計363人新冠確診 54人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，昨(4)日國內新增868例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計3萬6304例(含3...

觀光局長下台他暫代 張錫聰：一周內提出機場規範

交通部觀光局機場人員確診新冠肺炎，也讓「接待」風波持續延燒。交通部長林佳龍今受訪表示，觀光局長周永暉自請處分，經過調查予...

王茂臻／攏係空降 國營事業老董評價卻兩極…

上周私房新聞寫國營事業老董最懂什麼是下台的「剛好」，有網友留言說政治就是贏者全拿，換黨換人做，內閣與各事業單位換人做也是剛好，沒什麼酬庸的問題。

高凌雲／誰說，國民黨親美？

國民黨敗選，輸昏頭的國民黨，還沒端出什麼政治改革措施，先向美國獻媚。許多人誤解國民黨以往親美，其實國民黨受美欺凌打壓，慘痛教訓不少。國民黨念茲在茲的蔣經國，1950年代與國務卿杜勒斯會面時，當場被教訓一頓，美方批評蔣經國對台安全管制嚴苛，蔣經國面對突如其來的批評，支支吾吾，不知怎麼回答。

機場染疫案觀光局長下台 旅行界嚇了一大跳

觀光局桃機「接待」風波延燒數日，前主秘和前主任日前已被雙雙拔官、降職。交通部長林佳龍日前受訪時曾說，觀光局長周永暉有提出...

觀光局長拔官！ 周永暉260字回應：沒隱瞞、概括承受

交通部觀光局機場人員確診新冠肺炎，也讓「接待」風波持續延燒。交通部長林佳龍今受訪表示，觀光局長周永暉因此自請處分，經過調...

熱門新聞

圖表看疫情／賞櫻釀疫情破口？日本東京增百例 新加坡單日確診數創新高

陳時中拋「訂定彈性上班」 內政部周一先啟動

11景點發布國家級警報 環保署急令大消毒

童醫院副院長臉書警告旅遊人潮 醫院38名員工竟到墾丁

又傳喝飲料群聚 店員疑被美國旅遊史友人實踐確診師傳染

周永暉下台有跡可循 機場染疫事件是調職引爆彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。