收快遞包裹而確診 專家：患者可能是無症狀感染者

湖北武漢市衞健委4日通報指一名久未外出人士疑透過包裹依附的病毒導致確診。專家解釋，因取包裹後沒消毒而受感染的機率較低，懷疑患者可能是無症狀感染者，或與稍早前同一棟大廈的確診個案有關。

據健康時報網，北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴指出，包裹攜帶病毒的機會率較低。因為包裹多存放於乾爽及空曠的位置，即使民眾在取包裹時沒有戴手套，或取包裹後沒有洗手，感染新冠病毒的機會亦較低。

林明貴表示，該名確診患者所居住的大廈稍早前有一宗確診個案，不排除昨日的確診個案為無症狀患者，可能透過交叉接觸或氣溶膠導致感染，並指該名昨日的確診患者可能是社區感染個案，與包裹可能無關。

林明貴指出，雖然包裹播毒的機會較低，但他建議民眾在拿取或拆包裹時要戴上手套，並在取得物品後洗手，保持回家後洗手的良好習慣。林明貴提醒，民眾切忌在回家後「從頭到腳」噴灑消毒藥水，並指此方法是過度防疫，也會對抵抗力造成負面影響。

目前，全球疫情形勢較為嚴峻，同時國內還有無症狀感染者的存在，林明貴提醒，到與人密切接觸的地方、公眾場合，特別密閉場所，要將口罩作為標配，同時保持勤洗手的習慣也很重要，都需要長期保持。