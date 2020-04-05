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呂秀蓮：我們需要一個朝野共識、國際認可的優雅國號

聯合報 / 記者林河名／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。聯合報資料照片
前副總統呂秀蓮。聯合報資料照片

新冠肺炎疫情延燒，藍綠卻引發國號爭議。前副總統呂秀蓮今晚在臉書貼出「國號正常化」一文表示，最近國內外一連串事情指出，「是藍綠各界共同慎重面對國家名號正常化的時刻了」。她強調，「我們的國家」需要正常化，「我們的國家更需要一個朝野有共識，國際會認可的優雅國號！」

她說，美國國會在一系列友善台灣的法案通過之後，又通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，並於3月26日由川普總統簽署生效。該法案規定美國應在適當情況下，協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並針對損害台灣安全與經濟的國家，調整美國外交政策。

「3月30日，美國國務卿在一場電話圓桌會議上表示，國務院將『竭盡所能』協助台灣在世界衛生組織WHO發揮適當的作用。在此之前的3月28日，WHO罕見發布聲明，稱台灣加入WHO的問題取決於WHO會員國，而不是WHO工作人員。」

呂秀蓮指出，以上國際間發生與台灣有關之事，均以「台灣」稱呼，未提「中華民國」，就在同一時間，由福建省金門縣選出的國民黨籍區域立委陳玉珍質詢陸委會，她直言「中華民國是一個國家，包括台澎金馬，但台灣不是一個國家。」行政院院長蘇貞昌公開回批陳立委「沒有資格當國會議員」，引起國民黨回嗆「蘇院長應道歉」。

最近政壇又掀起「護照正名」運動，根據某項民調，高達75%的民眾支持護照上面Republic of China 應改為「台灣」。她預料一場「中華民國 vs. 台灣」的藍綠內鬨，即將伴隨疫情的起落製造緊張。

呂秀蓮認為，全世界國家有大小強弱不同，但少有國家像「我們的國家」這樣，「一個國號，各自表述」。「是無奈，也很荒謬。」但她表示，「無奈太消極，荒謬太偏執」，2020年的台灣經歷新冠病毒的挑戰而安然挺住，世界已經看見台灣，而台灣要優雅、自信地走上世界舞台，「必也正名乎！」

呂秀蓮表示，蔡英文總統就任之初，用「這個國家」迴避國號的尷尬，執政逾半之後，悄悄喊出「中華民國台灣」，開始時無人發現，最近已引起藍綠各界的注意和議論，因為她未經過正當程序 （due process）。

「名不正則言不順。」呂秀蓮認為，當台灣準備優雅自信地走上世界舞台時，「我們的國家」名號必須嚴正看待，不只朝野要有共識，而且要廣為國際認可接受，為尋求「我們的國家」名號正常化，必須理性面對下列問題：一，堅持「中華民國」的朋友，請告訴大家如何喚起國際對「中華民國」的記憶？如何爭取北京、華府對「中華民國」的承認或支持，至少「容忍」？面對中國，敢大聲喊出「中華民國」嗎？二，堅持「台灣」的朋友，也請告訴大家，如何爭取美國承認台灣是一個「主權獨立的民主國家」，而不是一塊「法律未定」的土地？如何爭取中國對台灣的承認，既然它已推翻中華民國。

她表示，閣揆蘇貞昌回嗆陳玉珍「沒有資格擔任國會議員」時，忽略了陳立委出身金門，對國家認同的特殊情愫，因為金馬隸屬福建省，卻不屬於中華人民共和國，而是名正言順的中華民國的固有領土；然而陳玉珍立委公開說出「台灣不是一個國家」的時候，她也公開撕裂台灣兩千三百多萬納稅人對金馬的呵護和回饋的感情。

「藍綠若繼續唇槍舌戰下去，遺忘了過去七十年我們共同走過的歷史艱辛，我們如何面對這場非典型的世界大戰，所將帶給我們的鉅變，以及風雲日緊的台海危機？」呂秀蓮最後指出，「我們的國家」需要正常化，「我們的國家更需要一個朝野有共識，國際會認可的優雅國號！」

中華民國 呂秀蓮 WHO

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