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陳時中拋「訂定彈性上班」 內政部明先啟動

聯合報 / 記者鄭媁賴于榛／台北即時報導

清明連假後，明天是首個上班日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天提及「訂定彈性上班」，希望上下班錯開時間，不要擠在同一時間，指揮中心正草擬相關指引，預計本周討論，拍板定案。

為因應新冠肺炎疫情，內政部明天起擴大彈性上下班時間，從原本1小時彈性時間調整為2小時，透過通勤分流，減少與群眾近距離接觸的機會。

此外，行政院最快本周實施行政院會部分視訊會議，第一波預計6都代表改採遠距參與會議。行政院發言人Kolas Yotaka表示，院會部分視訊會議第一波預計是列席的6都首長改採遠距參與會議，並同步討論辦公區域不在台北市中正區的行政首長，例如位於新北市新莊的聯合辦公大樓也有望納入首波視訊與會。

Kolas說，行政院會是要先降低與會人員密度，視訊會議的範圍擴大與否，將視疫情發展滾動，由行政院秘書長李孟諺開會討論。

政院官員指出，縱使是17年前爆發SARS時，行政院會也未出現遠距視訊會議，過去6都代表無須列席的情況，通常是召開臨時院會時，另外則是遇到國定假日，停開行政院會。

政院人士表示，視訊會議方式，基本上與院長過去在中央災害應變中心連線各地方政府類似，不過行政院會還要提供同時能看到簡報的功能，因此須確認技術問題後才能上路。

內政部將從明天起，部內人員上班時間將從原本8點到9點，調整為7點半到9點半，下班時間也從5點到6點，調整為4點半到6點半；同時適度調配辦公人力，確保行政效率與服務品質不打折。

內政部長徐國勇日前指示辦理異地辦公及居家辦公模擬演練，但人事處表示，目前尚未啟動，因此先展開彈性調整上下班時間；未來若疫情指揮中心宣布、或爆發大規模社區感染，才會實施異地辦公。

內政部人事處表示，內政部彈性上下班措施是適用於大約600名本部工作人員；至於部外單位如移民署、警政署等，因各機關屬性不同，授權各單位自行決定。為確保各項業務不受影響，部內仍會維持2/3核心人力，在表定時間上下班。

新冠肺炎 COVID-19

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