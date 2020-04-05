警在景點以大聲公宣導防疫 蘇貞昌肯定內政部、警政署

清明連假期間，民眾湧入觀光景點、風景區，各地都可以看到警方在出入口拿出大聲公做防疫宣導。行政院長蘇貞昌今表示，內政部警政署同仁在各個景點以大聲公呼籲，這很多不是本來警察的工作，卻能在第一時間扛下來，要給內政部跟警政署很大的肯定跟感謝。

清明連假期間墾丁人潮眾多，內政部長徐國勇日前要求警政署署長陳家欽赴屏東掌握現場狀況，隨後自己也赴現場掌握狀況，並慰勉墾管處及保七總隊。

蘇貞昌今視察中央流行疫情指揮中心，也聽取各部會的連假防疫措施作為，會後也在臉書釋出部分影片。蘇會中指出，內政部警政署同仁在各個景點以大聲公呼籲防疫措施，很多不是本來警察的工作，卻能在第一時間扛下來，這點要給內政部跟警政署很大的肯定跟感謝。

蘇貞昌也提醒，各地方診所第一線的醫事人員，未來可能要擴大採檢，特別要注意這幾天清明有沒有掃墓、群聚等狀況；教育部等收假後，建議上課時請全國各學校，尤其中小學以下可適時宣導，並請家人加強注意狀況，畢竟是保護孩子保護家人，請老師協助注意。

蘇貞昌說，第一線人員通報，以及學校老師蒐集狀況，這是一方面宣導，一方面注意，一方面通報的三管齊下，須把這幾天情況做一個好的蒐集，以防疫情擴大。