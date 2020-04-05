國內累計363人新冠確診 54人解除隔離
中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，昨(4)日國內新增868例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計3萬6304例(含3萬2278例排除)，其中363例確診(今日新增案356至363)，分別為312例境外移入及51例本土病例。確診個案中5人死亡，54人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，3人有發燒症狀後送就醫，其中2人二採陰性、1人二採檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。
指揮中心指出，全球累計115萬7764例確診，分布於181個國家/地區；病例數以美國30萬5820例、西班牙12萬4736例、義大利12萬4632例、德國8萬5778例及中國大陸8萬1669例為多；病例中6萬3846例死亡，新增5793例，以義大利1萬5362例、西班牙1萬1744例、美國8291例、法國7560例及英國4313例為多。
指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。
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