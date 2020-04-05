機場染疫案觀光局長下台 旅行界嚇了一大跳

觀光局桃機「接待」風波延燒數日，前主秘和前主任日前已被雙雙拔官、降職。交通部長林佳龍日前受訪時曾說，觀光局長周永暉有提出自請處分，今天他則證實，經過調查予以調職，將周調回交通部擔任參事，局長一職由副局長張錫聰代理。

創新旅行社董事長李奇嶽得知消息後愣了好幾秒，直言「真的嚇到了」。李奇嶽說，周永暉其實很認真，到深夜都會回業者群組，相當重視業界聲音，一個鐘頭前才在跟局長室喬明天局長的行程，一瞬間什麼都變了。

李奇嶽說，業者都很肯定林佳龍對這次疫情的紓困，動作非常快，也是歷年來最接地氣的部長，只是這樣的人事安排實在有點太急，有點像「陣前換將」，有什麼事應該要等疫情這一戰打完再說，對此感到很震驚。

中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁也說很突然，新的人事命令下來對觀光局一定多少有影響，但希望不管怎樣，誰代理或是擔任新的局長，觀光政策都可以貫徹。

不具名旅行業者則說，主秘被處置是應該的，局長有連帶處分也沒話講，但以為自行處分是記過、申誡，不曉得會這麼嚴重。

他說，周永暉在觀光局這三年其實很努力，但畢竟以前是鐵路局過來，並不是觀光局內長大，觀光跟鐵路是兩碼事，需要調整心態，加上周搬了很多鐵路局的人過來觀光局，內部問題的確很多，可以趁這段時間好好整頓。