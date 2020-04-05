郁慕明：蔣中正與其在台被小鬼潑漆踐踏不如移靈故土

今天是前總統蔣中正逝世45周年，新黨榮譽主席郁慕明在臉書表示，台獨的人如果有高度，應該肯定蔣中正帶來一批死士與中共隔海對峙，才有今天談統論獨的籌碼，而蔣所推行的耕者有其田、國民義務教育、復興中華文化更建立後來台灣奇蹟的基礎。

郁慕明上午率秘書長潘懷宗、主席特助陳麗玲、副秘書長王炳忠、副秘書長蘇恆赴慈湖謁陵，並代表新黨主席吳成典敬獻花圈。

郁慕明回憶，蔣中正走的那夜台北狂風暴雨讓他記憶猶新，蔣中正暫厝在慈湖，至今未能入土為安，本來遊客如織的慈湖在潑漆事件後變了樣，隨著兩岸關係冷凍就更加冷清了。

郁說，當初蔣中正在上海「清黨」，國共之間流血也結下世仇；曾經兩黨團結一致抗日共推蔣中正領導，但勝利後內戰再起，蔣中正不接受聯合政府，怎知風雲變色，中樞從此退守台灣。

郁慕明說，然而台獨被一群智淺量狹者把持，這幾年更養出不學無術的小鬼，導致台獨至今做不到，要拿中華民國借殼，竟還抹煞原來為中華民國奉獻的忠貞之士，羞辱出生入死的老兵，只因他們雖然打過共產黨，但仍懷抱中國情。

郁慕明感嘆，台獨找不到死士，想利用中華民國派繼續與大陸對抗；台獨找不到烈士，講白色恐怖還要消費共產黨人的鮮血。蔣中正與其繼續在台灣被小鬼們潑漆踐踏，不如移靈故土回大陸落葉歸根，讓假借轉型正義之名的去中國化進行到底，就讓紅綠去對決吧。