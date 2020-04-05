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快訊／再拔官！林佳龍：觀光局長周永暉調為參事
交通部觀光局機場人員確診新冠肺炎，也讓「接待」風波持續延燒。交通部長林佳龍今受訪表示，觀光局長周永暉因此事自請處分，經過調查予以調職，調回交通部擔任參事，由副局長張錫聰代理。
林佳龍日前指出，他已責成政務次長王國材，到底是刻意隱瞞或溝通不良，造成資訊的落差、錯誤，要給社會交代。他表示，尤其無端受感染的人，要讓他們放下心，要有人負起責任。
林佳龍今受訪則表示，這件事情觀光局作為主管機關，因此周永暉自請處分，經過調查予以調職，將周永暉調回交通部擔任參事，由副局長張錫聰代理。
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