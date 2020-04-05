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羅智強談蔣中正：世上無完人但社會不能沒感恩之心

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統蔣中正。圖／翻攝羅智強臉書
前總統蔣中正。圖／翻攝羅智強臉書

前總統蔣中正逝世45周年，國民黨革實院院長、北市議員羅智強在臉書表示，他曾在一場拆不拆蔣中正銅像的研討會，要大家在拆之前先謝謝蔣中正保衛台灣、建設台灣、普及台灣的教育，但如果仍認為二二八、白色恐怖，蔣的過大於功那就拆吧，「這世上並無完人，但社會不能沒有感恩之心」。

羅智強說，有次他應邀參加一場討論要不要拆蔣中正銅像的座談會，可想而知，參加的人多半主張要拆，他大概是全場「唯一」的不同立場者。當時他上台就說，「拆啊！若拆不能洩憤潑漆也可以，若潑漆還是不能洩憤，砍銅像的頭也可以」，結果全場睜大眼睛看著他。

但羅智強接著説，在拆、在潑、在砍之前先向前總統蔣中正説三聲謝謝，謝謝他保衛台灣、建設台灣、普及台灣的教育。

羅智強指出，1949年如果沒有蔣中正領導的國軍擋下共軍對金門的進犯，贏得古寧頭大捷、撐過1958年到1979年的八二三砲戰，沒有他領導的國軍衛戍台海，大家今天也不用討論要不要拆蔣中正銅像了，因為毛澤東就會幫大家拆光光，甚至也不用反中仇中了，因為都已在中華人民共和國的治下，台灣早已是中共轄下的一省。

羅智強又說，十大建設對台灣基礎建設、經濟發展影響有多大，大家都心知肚明。這十大件事就是桃園國際機場、台中港、蘇澳港、中山高速公路、鐵路電氣化、北迴鐵路、大煉鋼廠、中國造船廠、石油化學工業、核能發電廠￼￼。

在普及教育方面，九年國民義務教育讓窮人翻身，台灣識字率從5%提升到75%￼，所以有後來的佃農之子陳水扁當總統，有礦工之子之稱的賴清德當副總統。

羅智強說，如果大家説完這三聲謝謝，仍認為二二八、白色恐怖，蔣中正的過大於功，所以要拆蔣中正銅像、潑蔣中正銅像、砍蔣中正銅像，那就去拆去潑去砍吧。當時研討會一位主張拆的與會學者對他表示他這樣的說法可以接受，一位學生更舉手問：「沒有蔣中正，當年真的擋不下共產黨嗎？」

蔣中正 羅智強 白色恐怖

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