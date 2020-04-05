逾百萬職業工會勞工拿嘸補助 嘆紓困2.0無感

新型肺炎疫情延燒，行政院院會上周通過1兆500億元規模「紓困2.0」，不過許多勞保投保在職業工會、無一定雇主的勞工質疑，因紓困限制嚴格，讓許多自營業者、無一定雇主的職業工會基層勞工，根本無法申請補貼，呼籲政府切莫遺忘基層的職業工會勞工困境。

民眾黨立院黨團總召賴香伶今天與台北市總工會、全國勞工聯合總工會、餐飲糕餅、按摩、旅館等職業工會代表舉行記者會。賴香伶說，這次行政院的紓困2.0，新增300億元對自營業者給予每月一萬元、共三個月的薪資補貼，但條件卻訂在投保金額2萬3800元以下、且未達課稅標準，讓工作好幾年、無一定雇主的自營作業、勞務承攬勞工，根本難以申請到這項補助。

北市總工會理事長林國成也表示，目前投保在職業工會的勞工數，全國約有180萬至200萬人，但幾乎沒有投保在2萬3800元以下者，政府的補助方案對工作多年、甚至是家庭支柱的職業勞工來說，等同是「滿天都金條、要拿沒半條(台語)」，只用美麗數據，卻無法補助到真正有困難的勞工。

台北市餐飲工會理事長林金城也提到，目前餐飲業整體七成以上營收都衰退八成，只要餐飲業倒閉，這些職業工會勞工根本就不會有收入。北市旅舘職工會理事長姜禮裕也說，目前旅館住房率已剩不到一成，北市已有20多家旅館放無薪假，許多房務員、餐廳的臨時工，因沒有營業無法上班，生計大受衝擊。

台北市西點麵包業職工會理事長周錦輝也提到，目前糕餅業生意僅剩四成，已經有許多勞工沒有頭路，希望能比照計程車司機，政府給予每月一萬元補助，因應燃眉之急。全國勞工聯合總工會理事長林恩豪也說，除紓困補助，勞工也希望政府推出紓困貸款，但目前都還沒有明確方向。

北市按摩業職工會理事長黃承孝也提到，現在按摩的營業額每天不到1000元，但令人遺憾的事，除了沒有薪資補貼，連打電話給衛福部希望配給口罩都被拒絕。

賴香伶今天與職業工會勞工代表舉行記者會，還一度忍不住哽咽，希望政府聽到上百萬職業工會勞工的聲音。賴說，對無一定雇主、已無收入的勞工來說，政府給兩萬元補助及急難救助都不為過。她下周也會邀集勞動部等開會，讓政府聽到基層勞工的心聲。