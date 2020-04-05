援助國外1千萬片口罩 侯友宜：要優先滿足國人需求

新冠肺炎疫情蔓延歐美各國，民眾搶購物資，台灣日前宣布，將捐贈1千萬片口罩給疫情嚴重國家，首波包括歐美12國與友邦，對此新北巿長侯友宜今表示，有餘力可以幫助別人，基於人道關懷，這是很棒的一件事，但是不是也要優先滿足國人的需求，「14天至少能買10片，如果能14片當然更好。」

此外，針對中央宣布搭乘大眾交通需配戴口罩，侯友宜表示，「這個議題從過年前就反應了2個月，人潮多的地方一定要戴，過程中很多聲音，但我依然堅持，感謝中央終於聽進去了，發布後，新北立馬實施，沒有空窗期。」

因應明天上學日，侯友宜也指示教育局，要布達各校師生，搭公車一定要記得戴口罩，「若孩子一時疏忽，或有其他狀況，我們要給他資源，如果少數忘記帶口罩出門，可以幫他購買。」