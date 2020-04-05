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賴香伶：勞工紓困2.0過嚴 基層勞工申請難
民眾黨立法院黨團總召賴香伶、台北市議員林國成與基層職業工會理事長，上午在黨團舉行「紓困2.0 莫忘基層職工」記者會，表示因政府紓困2.0的補貼條件限制嚴格，呼籲應降低對自由工作者、自營業者等基層勞工的補助申請門檻，才能紓緩疫情對勞工的衝擊。
賴香伶表示，首波特別預算並未針對無一定雇主、自營業者與勞務承攬等勞工進行紓困。而在行政院提出的勞工紓困2.0方案，雖然新增對自營業者給予每月一萬元，共三個月的薪資補貼，但條件門檻過嚴，讓許多無一定雇主，自營作業勞務承攬的勞工，都難以申請這項補助方案。
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