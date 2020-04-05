賴香伶：勞工紓困2.0過嚴 基層勞工申請難

國民黨募款責任額實施效果不彰，民進黨則從一九九八年就明定公職人員募款責任額慣例，鮮少發生運作不佳情形，若有需要，中常會將開會討論金額是否需要調整，每年限期繳交。依最新規定，黨主席及財委會主委責任額每年各負擔一千萬元、直轄市長一百五十萬元、縣市長一百萬元、立委廿五萬元。

2020-04-05 00:24