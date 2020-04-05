備戰2022 黃珊珊公布議員接班人選就是「他」

民眾黨備戰2022地方選舉，不僅台北市長柯文哲積極培養副市長黃珊珊，不僅讓黃珊珊擔任北市府防疫應變小組，也負責督導市府重要局處外；曾讓北市港湖市議員的黃珊珊也在臉書上，明確表達自己的議員接班人選將由民眾黨發言人陳宥丞接棒。

黃珊珊表示，陳宥丞跟了她21年，現在33歲，民國87年第一次參選，他12歲，因為媽媽工作忙，下課就到她競選總部寫功課，那時他六年級，基本上是他的安親班。

黃珊珊說，那時陳宥丞又瘦又小，還沒有變聲，能言善道，陪去菜市場掃街就拿麥克風：「各位叔叔伯伯阿姨大家好，請支持黃珊珊」、那一年她以第一高票當選內湖南港的市議員，他功不可沒。

黃珊珊表示，20年來，他國中、高中、大學，寒暑假基本都回來當工讀生，大學念法律系也到律師事務所實習，當完兵第一份工作就是當她的助理，可以說就像兒子一樣。所以自己也半強迫他去念台大國發所，為民服務要先充實自己。

黃珊珊說，陳宥丞跟著她打了八次選戰，一直鼓勵他要自己獨當一面，後面十年，他是稱職而且能幹的議員助理，過去一年，他是台灣民眾黨發言人，接下來，就交給選民決定。

黃珊珊強調，從政其實不複雜，良心和法律就是基本底線，無私和熱忱才能走得長久，跟著她做服務二十年，如果不是充滿服務熱情，是不可能做到的，請大家像支持她一樣支持陳宥丞，你一定不會失望的。