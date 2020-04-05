謁陵 馬英九：蔣中正功過可檢討但對台貢獻不該視而不見

前總統蔣中正逝世45周年，前總統馬英九前往慈湖謁陵，緬懷蔣中正為中華民國、為台灣所作出的貢獻。馬英九隨後在臉書貼文表示，「沒有蔣委員長領導抗戰勝利，就沒有之後的台灣光復」。歷史的功過可以檢討，但蔣中正對台灣的貢獻不該視而不見。

馬英九指出，民國26年蘆溝橋事變發生後，時任國民政府軍事委員會委員長蔣中正於7月17日發表「廬山談話」，號召全國軍民，「地無分南北，年無分老幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任」，沒有蔣中正領導抗戰勝利，就沒有之後的台灣光復；沒有蔣中正當總統率領國軍保衛台灣，就沒有台海安全；沒有蔣中正推動土地改革、地方自治、普及教育，台灣就不會有今天的富裕繁榮及民主自由。

馬英九說，從辛亥革命、北伐、抗戰到政府遷台，從光復台灣、保衛台灣、到建設台灣，蔣中正與中華民國的歷史發展息息相關，他對台灣的重要貢獻不容否認。歷史的功過當然可以檢討，但對於蔣中正的貢獻不應選擇性的視而不見，甚至污衊。