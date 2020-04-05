馬英九慈湖謁陵：蔣公的貢獻不應選擇性的視而不見

今天是先總統蔣中正逝世紀念日，前總統馬英九上午在國民黨黨員同志陪同下前往慈湖謁陵，所有人全程戴口罩不發一語，謁陵過程10多分鐘，結束後隨即搭車離開慈湖。

馬英九上午謁陵後在臉書強調，「歷史的功過當然可以檢討，但對於蔣公的貢獻不應選擇性的視而不見，甚至污衊」。

馬英九臉書全文：

今天是先總統蔣公逝世45周年紀念日，再次前往慈湖謁陵，緬懷蔣公為中華民國、為臺灣所作出的貢獻。

民國26年蘆溝橋事變發生後，當時的蔣委員長於7月17日發表「廬山談話」，號召全國軍民：「地無分南北，年無分老幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任」。沒有蔣委員長領導抗戰勝利，就沒有之後的臺灣光復；沒有蔣總統率領國軍保衛臺灣，就沒有臺海安全；沒有蔣總統推動土地改革、地方自治、普及教育，臺灣就不會有今天的富裕繁榮及民主自由。