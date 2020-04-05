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巨大機器人的社會學：日本戰後的機甲浪漫譚

父母改姓氏 萬美玲修法讓你選擇自己要姓誰

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委萬美玲。圖／翻攝萬美玲臉書
國民黨立委萬美玲。圖／翻攝萬美玲臉書

清明掃墓慎終追遠是我國傳統文化國民黨立委萬美玲日前接獲陳情，陳情人因為父親選擇改從母姓，讓他被迫改了使用近30年的姓氏。萬美玲提案修法，讓成年子女如遇到父親或母親改姓時，自己能夠自主選擇要再從父姓、母姓，或繼續使用原本的姓氏，保障已成年子女的權益。

陳情人向萬美玲表示，他接獲戶政機關的通知，需在祖母或母親的姓氏擇一而從，讓他覺得憤怒又無奈。

萬美玲說，如果有一天自己的姓氏突然被迫需改變，而與祖先不再是同姓宗親，不但所有和姓名有關的一切都要更改，造成生活上極大的不便，清明掃墓祭祖更是充滿矛盾和尷尬。

經她查後發現，立法院在民國99年修正民法，讓成年子女得依據自我認同，選擇從父姓或從母姓，但當時修法未考量改姓者若有已成年子女，其成年子女也會被迫必須改姓，顯然違背當初修法要讓成年子女可以自主選擇姓氏的美意。

為了修正這個問題，萬美玲提案修法，讓成年子女如遇到父親或母親改姓時，自己能夠自主選擇要再從父姓、母姓，或繼續使用原本的姓氏，保障自我權益。

立法院 傳統文化 國民黨

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