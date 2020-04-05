1兆500億紓困 觀光業者：政府別再秀 真把人民當愚民？

新冠肺炎疫情持續，行政院上周四加開臨時院會，通過特別條例修正案，加碼特別預算1500億元，整體紓困規模將達1兆500億。台灣民眾黨中央委員、南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男今天在臉書表示，政府別再「秀」下去了，真把人民當愚民嗎？

林富男也請蔡英文總統、及行政院長蘇貞昌體恤商艱，確實查明狀况以解民慔。

林富男說，行政院加碼特別預算1500億元，目前立法院僅通過600億元，想再追加的1500億，政院連提案都還沒有，何來紓困。另外政府的移緩濟急1400億元，林富男說，這個數字早已編在今年度的預算工程内，豈可再算入紓困預算專案。至於可供融資的7000億元，更是愚民耍人的說法。試問企業本來就常態性的向各銀行借貸或償還(有借有還)。該融資7000億元有何特殊性、便利性或補償性，完全看不出來因疫情對百工百業的紓困的專案。

林富男也說，現况是企業要向銀行貸款，銀行不肯辦，甚至要求索資料更多並趨嚴格(公、民銀行皆然)，要求本金寛限一年，最終只同意暫緩三個月。目前新冠疫情對企業與勞工的救助，誰受救了？有困難的企業要向哪個單位求助呢？勞工的求助窗口在哪裡？

林富男說，行政院4月2日宣布用1兆500億元的紓困振興規模救經濟，政府別再「 秀 」下去了，真把人民當愚民嗎？