國民黨批卓榮泰沒高度 卓反批：你們只能見到我的態度

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席卓榮泰。聯合報資料照片 記者丘采薇／攝影
民進黨主席卓榮泰。聯合報資料照片 記者丘采薇／攝影

民進黨主席卓榮泰不滿藍營批評政府防疫相關政策，與國民黨上演口水戰。先是卓榮泰昨天在個人臉書批評國民黨「把口罩當眼罩」，看不到台灣政府與人民的努力，只會為中國擦脂抹粉。隨後國民黨晚間發出新聞稿回批，強調全民現在需要的是口罩，不是卓的口水，卓的表現已經失格，「卓榮泰身為執政黨黨主席，應有執政的高度與格局。」

卓榮泰稍早又在臉書回應國民黨，「如果你們能以國家利益為第一，以台灣優先，以人民感受為重；對總統、院長、部長及所有防疫人員有最起碼的尊重；你們就能體會什麼叫格局跟高度；否則你們只能見到我的『態度』。」

卓榮泰 國民黨 口罩

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