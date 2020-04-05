防疫難為仍要向前！ 韓國瑜邀資深護理長談防疫心聲

高雄市長韓國瑜和市府人員不斷宣導防疫，4日晚間在臉書、Telegram與燕巢區衛生所護理長黃秀娥談防疫至今遇到的問題、需要市政府協助和市民配合的事。黃秀娥直言有些民眾接到居家檢疫、居家隔離的通知時無法接受，有些檢疫和隔離的民眾未告知實際的身體狀況，她並請韓國瑜協助增加消防救護車的調派，韓國瑜表示已在協調。

黃秀娥說她有30年的護理工作經驗，前13年在高雄長庚、後16年在燕巢區衛生所服務，SARS來襲時，她就在長庚工作，新冠肺炎病毒比SARS傳播的速度快，影響更大，因此大家要更重視防疫，勤洗手、戴口罩。

韓國瑜問到大年初四開始投入新冠肺炎疫情調查中心以來，遇到那些情況？黃秀娥說，有些民眾接到居家檢疫或居家隔離家訪時，無法接受，會對疫調人員有言語上的指責，認為政府憑什麼要他們隔離14天？衛生所、疫調人員就要和對方溝通，還有溝通之後民眾多半能配合。

黃秀娥說，居家檢疫和居家隔離的民眾身體上如果有什麼狀況，如咳嗽、呼吸道方面的問題、流鼻水、最近還發現味覺、嗅覺喪失等，都要據實跟里幹事告知，好安排就醫，千萬不要隱匿病情，不要因為害怕不講；有些民眾被安排採檢時會排斥，請遇到要採檢的人要配合，否則可能觸法。

韓國瑜要黃秀娥告訴高雄市政府，市府能為第一線的防疫人員做那些事？黃秀娥表示，每次要消防局119救護車要載相關民眾時，消防員的消毒、著防護衣就要花很多時間，民眾就得等很久，消防員的人數有限，盼市府能協助解決救護車接送檢疫、隔離、就醫等民眾的問題。

韓國瑜表示，市府已在協調其他救護車支援。

黃秀娥呼籲民眾，要勤洗手，如果有肥皂、水可以濕洗手，一定要濕洗手，如果沒有水和肥皂濕洗手，可用酒精噴滿手，再搓手20秒把酒精搓乾，儘量和他人拉開一公尺的距離，也一定要戴口罩，最重要的是身體不舒服有就醫需求時，要連繫衛生單位。