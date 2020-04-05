蜜月期恐僅3個月 黨務人士：江啟臣需要盡快擺出陣勢

國民黨主席江啟臣下周就任就將滿一個月，但從黨務人事、黨務組織變革，到領導系統調整，都讓黨內有所微辭，也讓江的黨內領導再遭質疑。熟悉黨內選務的黨務人士提醒，江應盡快展現高度打一場勝仗，否則蜜月期恐很快結束。

該黨務人士分析，目前黨內除前主席朱立倫具全黨聲望外，6月將面臨罷免案的高雄市長韓國瑜在黨內也擁一定實力，若江在罷韓案前無法整合基層，擺出有效領導全黨陣勢，做出足堪傳頌成績，6月之後要有效領導黨的壓力會愈來愈大。

「時間不在江這邊」，有中常委認為，江啟臣現在要做兩件事，才能穩住明年連任選情：第一是要做件讓黨員有感的變革或路線宣示，第二要做好黨的桶箍團結黨內各系統；但後者江的人事已形同否決，前者以江保守的個性無疑緣木求魚。

有中常委也說，江啟臣這次當選是因「黨員支持年輕人」，不是因個人威望，上任後應盡速穩住黨籍縣市長、地方議會正副議長、中常委、立院黨團、藍營各地基層派系山頭等5個系統人馬，應任命副主席分工代勞，副秘書長人事不夠強。

該常委表示，江啟臣人事雖大幅晉用青壯世代，但用人來源卻很侷限，多是過去親信或立院戰友，黨務高層人事也無法為江補足威望，若上任3個月做不出成績，或未來與改革委員會決議出現扞格，年底只要有一個挑戰者表態，江就跛腳。

有青壯派立委也說，江啟臣這屆主席任期頂多1年5個月，應盡速讓自己從B咖變成A咖，但江不僅黨務人事略顯薄弱，還跟著綠營打自家不分區立委吳斯懷的做法，打小孩給別人看，只是逼原本中立的黨籍立委選邊，無助提升領導威望。

熟悉黨務的黨籍立委建議，江啟臣要盡快打下一場讓人耳目一新勝仗，向大家宣示國民黨在江帶領下已經不同，目前江所做的包含數位行銷科技長海選、青年諮詢委員會都太小，改革委員會與11人決策平台則缺乏新意。

不過黨團幹部相挺江啟臣，認為江上任不到一個月即穩固黨部人事，已讓黨的運作重開機；黨務工作團隊找能合作的人無可厚非，也確實讓黨年輕化，但建議運作上要能把心胸打開，與非江系成員、黨內前輩多溝通請益，才能真正團結黨。