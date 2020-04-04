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吳敦義「夫人幫」核心幕僚王國傑今晨辭世
國民黨黨務人事更替，3月9日才被以正式人令發布去職的組發會前義務副主委王國傑，驚傳今晨在住家社區辭世。黨務人士下午證實相關訊息，表示王近來失眠情形嚴重，如今驚傳辭世讓人遺憾，也已請地方黨部黨工協助家屬處理後事。
王國傑是國民黨前主席吳敦義主持黨務時，協助黨務人事運作的要角，也是與吳妻蔡令怡互動密切的吳核心幕僚「夫人幫」重要成員，如今甫正式離開黨職就發生憾事，讓曾與王共事者都表震驚。
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