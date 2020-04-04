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曾是韓流推手 高雄白派隨王金平隱退恐式微
從2018九合一選舉到2020總統及立委大選，國民黨可說是「成也韓國瑜，敗也韓國瑜」，起落之大讓人跌破眼鏡；過程中，地方派系扮演重要角色，而在高雄，國民黨又以立法院前院長王金平領軍的「白派」勢力為主，但隨著總統敗選，地方政壇觀察白派近來已偃兵息鼓，罷韓結果將決定派系何去何從。
「高雄最大派系不是紅的還是白的，菊系才是最大派！」高雄政壇人士說得露骨，高雄縣市合併升格前的地方派系，在民進黨執政二、三十年後，最大地方派系儼然就是在位12年的前市長陳菊所形成的「菊系」。
此次罷韓行動連署，背後除有菊系人馬操盤，未見藍營地方派系動員回防。韓國瑜與主導「三山造勢」的白派掌門人王金平，黨內總統初選心結未解，王自然不可能在罷韓過程向韓送暖，因此才有3月17日為王金平79歲生日暖壽的韓、王破冰火鍋宴。
韓陣營也清楚韓王破冰不代表白派能發揮多少反罷韓力量，但至少化解彼此心結，多一個朋友、少一個敵人，剩下的還是要靠自己。
更多內容請見【聯合報專區】 【地方派系風雲2】不管顏色、只看利益 高雄政壇的游牧民族
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