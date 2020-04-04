奧捷團兩「無症狀」肺炎團員今確診 已八人確診領隊亡

國內海外旅行團成新冠肺炎境外移入一大來源，其中已6人確診、領隊染疫死亡的17人捷奧旅遊團如今再添變數，指揮中心昨表示，衛生單位主動追蹤其餘11名居家隔離團員，竟發現兩名自認「無症狀」團員，就醫檢查證實有肺炎跡象，緊急安排入院採檢，今中午確定為陽性確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，該團奧捷旅行團有6人確診，由於該團確診者多，指揮中心為求安心，昨天責請衛生單位針對原僅需居家隔離、不需採檢的11名團員檢驗，目前都已完成採檢，兩名「無症狀」肺炎團員結果為陽性、其它九名採檢中，預計將於明天記者會報告。

意外發現二名自覺無症狀者，明顯有肺部浸潤跡象，台大兒童感染科主任黃立民指出，類似情況也出現在香港一名新冠肺炎確診男童身上，但由於目前對病毒認識有限，暫無法釐清「無症狀」肺炎機轉。

亞東醫院胸腔內科專任主治醫師張晟瑜表示，以目前國內新冠肺炎患者臨床表現分析，肺炎患者仍以輕微肺炎為主，雖經X光檢查一定會被發現，但症狀可能只是咳嗽或微喘，若患者本身有抽菸習慣經常性咳嗽或容易因季節更替誘發氣喘，確實可能不易發現異狀，自認無症狀。