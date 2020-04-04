清明連假人潮超乎預期 陳時中不排除禁足令

清明連假觀光景點人潮湧現，醫界擔心我國將步上日本櫻花季的後塵，被質疑細胞提醒簡訊慢半拍，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，清明節外出的人潮「超出預期」，目前我們不敢說絕對不會步上日本的後塵，對於是否可能頒布禁足令，他強調，疫情若持續發展不排除任何可能。

陳時中表示，你說我國會不會像日本那樣，我不敢說絕對不會，但我的判斷是不會的，不然我們就絕對禁止民眾外出了。

陳時中表示，日本櫻花季時社區群聚情況比我們嚴重很多，而我國社區傳染非常零星，主要是國外進來，進來者幾乎都在居家檢疫中。

陳時中說，清明連假目前人這麼多，真的是比我想像得多很多，旅宿業者入住率大幅成長，導致氣氛變得緊張一點，我們也考量先前的假期，沒有這麼多人。所以經過研判上，才沒有在清明連假之前，就祭出「禁足」行動。

不過，他也強調，我們將會針對疫情的發展，隨時調整相關的措施，未來是否可能會頒布禁足令，陳時中說「任何可能性都有」，不過，目前為止沒有這樣的跡象。

他說，這次整個疫情會延續很長，太長時間關起來總有一天情緒會有問題。散心很好，但距離維持住。我們根據疫情變化作出管制措施，但是要符合社會需要與人性。

今天發布的細胞簡訊提及的那幾個景點，民眾不用去看了，那邊就是人很多人、人擠人沒意思。已經在那邊讓那邊鬆一點，還要留在那裏口罩跟距離要保持好。我自己是覺得，到那邊那些地方一定要戴口罩了，否則可能有疫情產生。