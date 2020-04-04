防疫優先取消活動 鄭南榕殉道31周年改雲端追思

今年是「自由時代周刊」創辦人鄭南榕過世31周年，但為防疫，每年4月7日舉行的紀念活動取消，改為雲端活動。鄭南榕基金會在2月底就發出公告，指因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴大，原4月7日上午於金寶山自由之翼紀念墓園舉辦之「鄭南榕殉道31周年追思紀念活動」取消辦理，「近期將推出防疫版的Nylon殉道31周年雲端紀念行動，屆時再邀請各位響應。」

鄭南榕基金會也指出，團結防疫，讓世界看見台灣，或許是台灣成為一個自由國度的契機。

蔡英文總統在2016年上任後，當年底行政院宣布4月7日為「言論自由日」，因此2017年4月7日正式成為國定紀念日。蔡總統也於2017年4月7日表示，在這個國定紀念日當中，「我們要彼此提醒，自由民主從來都不是從天上掉下來的，要得到民主，就要靠自己的雙手來奮鬥、來爭取。外部環境會改變，但最重要的，還是我們自己的意志跟決心。」

台南市前市長賴清德則於擔任台南市長時即宣布自2013年起，每年的4月7日就是台南市的言論自由日，並在成大南榕廣場命名事件後，於2014年訂定全國第一條「南榕大道」。