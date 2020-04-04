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遙祭黃帝 新黨：兩岸統一大勢不可違、香港逆流須壓制

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

清明節慎終追遠，陝西西安黃帝陵公祭典禮是兩岸盛事之一。原本每年此時均會到對岸參加祭典的新黨，因新冠肺炎疫情影響，改以線上視訊遙祭方式參與。新黨前主席郁慕明上午受訪表示，過去兩岸分隔也是這樣進行，表達對黃帝紀念。

郁慕明表示，慎終追遠、懷念人文始祖，是中華兒女應有的一個責任，能夠親自到西安黃帝陵最好，不能去就在台灣用遙祭的方式，像今天兩岸連線同時對黃帝紀念，大家也都可以看到。

郁慕明說，兩岸雖地理分隔，但遙祭人文始祖的心情是一樣的，中華文化慎終追遠，也因慎終追遠才能不斷傳承、淵遠流長，透過每一次祭典就能讓整個文化傳承民族精神不斷傳承下去。

新黨發言人王炳忠表示，七年前第一次到陝西皇帝祖陵祭祖，今年碰上新冠肺炎疫情只能透過視頻遙祭，遙祭前還對抗疫英雄與遇難同胞默哀；但在台灣遙祭切身之感更深，透過視頻更能體現海內外中華兒女共同祭拜黃帝感覺，更有意義。

王炳忠也提到，這次致祭黃帝的祭文，把一年來中華民族發展向人文始祖黃帝報告，包含抗疫之戰、希望消滅貧窮、兩岸統一大勢不可違、前一陣子香港的逆流絕對必須要壓制住。

談到致祭黃帝的防疫規劃，郁慕明說，前兩天就開始準備，像是現在規定每個人在室內距離都要1.5公尺、不能舉辦百人以上活動，新黨也盡量用符合規定方式完成，這次活動也沒有動員。

對於蔡政府在疫情升溫的此刻，主動送出1000萬個口罩給歐美疫情嚴重國家，郁慕明說，口罩應首先以提供台灣鄉親需要為主，而不是要讓台灣人還要自己排隊，但台灣現在由一批親美的人當家，要送老美200萬個口罩，也沒有辦法。

郁慕明 疫情 新黨

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