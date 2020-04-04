快訊

新冠肺炎台北市百例全國最多！這5縣市仍零確診

煎熬的「紐約送行者」：美國葬儀社的瘟疫警世故事

2020地方派系大敗 雲林張家班內外壓力夾攻暗潮洶湧

聯合報 / 記者陳雅玲鄭朝陽／即時報導
雲林張家班掌門人張榮味入獄後，派系少了重要「桶箍角色」，各路壓力正在形成。圖／聯合報系資料照片
雲林張家班掌門人張榮味入獄後，派系少了重要「桶箍角色」，各路壓力正在形成。圖／聯合報系資料照片

2020總統立委選舉，民意海嘯沖垮地方派系提名人，其中具代表性的雲林張家班掌握全國農漁會系統，過去基層實力「喊水會結凍」，但此番選舉敗北，派系根基傳鬆動警訊。張家班布局下一場2022地方選舉，今年6月台北農產公司董事會改選將是前哨戰，另外雲林縣長張麗善也積極轉型，耕耘網路「空戰」拉攏年輕選票，但派系內部有人想趁隙出頭，也有人漸行漸遠，內外壓力夾攻。

2020大選後張麗善夫婿、全國農會總幹事張永成危機意識大增，6月台北農產公司董事會改選，身兼北農常務董事的張永成為保住張派在23席董事中5席優勢，日前寄出公開信，向各級農會徵求行使股權的委託書，交由全國農會統籌運用，卻傳出地方農會反彈，挨批「呷緊弄破碗」。

張家班內部也有如悶燒鍋，掌門人張榮味入獄後，派系少了重要「桶箍角色」，派系要角、雲林農田水利會長林文瑞曾接連在縣長、立委初選上，禮讓張麗善、張嘉郡，外傳雙方種下心結，另外張麗善跟張嘉郡雖是姑姪，但在延續家族政治生命上，似乎各有盤算，出現微妙競合關係。

雲林縣長張麗善（中）施政上積極經營網路社群，拉攏年輕選票，並加強「空戰」，臉書直播頻率大增。圖／聯合報系資料照片
雲林縣長張麗善（中）施政上積極經營網路社群，拉攏年輕選票，並加強「空戰」，臉書直播頻率大增。圖／聯合報系資料照片
張家班派系要角林文瑞（左）曾先後在縣長、立委選舉中「大局為重」禮讓張麗善、張嘉郡（右），外傳雙方種下心結，選後互動不若以往熱略。圖／聯合報系資料照片
張家班派系要角林文瑞（左）曾先後在縣長、立委選舉中「大局為重」禮讓張麗善、張嘉郡（右），外傳雙方種下心結，選後互動不若以往熱略。圖／聯合報系資料照片

張麗善 北農

延伸閱讀

雲林縣府推廣提前掃墓 虎尾掃墓人潮至少減少1萬人

【地方派系風雲1】桶箍不在 雲林張家班暗潮洶湧

雲林縣府4單位副處長人事異動 曾元煌升任秘書長

921後中斷21年 雲149甲線修復進度超前

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

圍堵病毒與個資保護取得平衡 學者籲設置專責機構

新冠肺炎蔓延全球，世界多國祭出防疫措施的同時，也設有監管個人資料保護的專責機構或指引，嘗試在圍堵病毒與保障隱私中間取得平...

2020地方派系大敗 雲林張家班內外壓力夾攻暗潮洶湧

2020總統立委選舉，民意海嘯沖垮地方派系提名人，其中具代表性的雲林張家班掌握全國農漁會系統，過去基層實力「喊水會結凍」...

過去選出趙少康、陳水扁 郁慕明：選舉讓台灣走向衰敗

我國近年來經濟發展遲緩，藍綠撕裂嚴重，新黨前主席郁慕明晚間在臉書表示，看著台灣從風光成四小龍之首，到如今內鬥內耗，「問題...

跟進拍洗手舞宣導 江啟臣：防疫戴口罩跟洗手一樣重要

新冠肺炎疫情當前，勤洗手也被視為重要待養成的防疫習慣。繼國民黨中央委員連勝文妻子蔡依珊與台北市議員耿葳一起拍攝的「勤洗手...

重新串接黨、黨團與智庫三方平台 國民黨幕僚世代掌溝通管道

國民黨團與國民黨智庫間互動長期以來屢有爭議，雙方對於彼此表現也常有不滿，影響黨團前縣戰力與智庫後勤評價。黨副秘書長柯志恩...

結餘3千萬 民眾黨公布選舉帳目

台灣民眾黨昨天公布第十屆立法委員選舉競選經費帳目，民眾黨發言人楊寶楨表示，這是為了要實現黨主席柯文哲「改變政治文化」決心，兌現選前承諾，達到財政公開透明。楊寶楨說，期盼藍綠及其他政黨也能秉持此態度，確實向社會大眾公開競選經費。

黨團助理遭「留校察看」蔣萬安3承諾穩軍心

國民黨主席江啟臣上任後大量啟用年輕世代，但政策會三月廿日拔除黨團主任江桂芳，並揚言所有黨團助理「留校察看」三個月，引發士氣浮動；黨團書記長蔣萬安日前在黨團助理會議提出三承諾，穩定軍心。

重新穩定軍心 蔣萬安承諾藍黨團助理無大錯不再裁員

國民黨主席江啟臣上任後，政策會3月20日大動作拔除立院黨團主任江桂芳，並揚言所有黨團助理「留校察看」三個月，引發黨團士氣...

赦扁、制憲聲浪起 獨派要蔡總統接招

五二○後，蔡英文總統第二任期即將展開，民進黨內「赦扁」聲浪再度來襲，民進黨立委蔡易餘提案修正會計法，被視為特赦前總統陳水扁的敲門磚。另一方面，獨派催生「台灣新憲法」也成為現在進行式，由獨派大老辜寬敏創立的台灣制憲基金會近期悄悄啟動「制憲」連署，目標鎖定明年八月交付公投。獨派再次出招，就看蔡總統如何接招。

蔡總統曬貓提醒保持社交距離 摸完貓狗要洗手

總統蔡英文今天在臉書貼出與愛貓「蔡阿才」的趣味照片，愛貓站得離蔡總統有點遠。蔡總統提醒民眾與不特定人需要保持社交距離，家...

楊秋興稱因發言挨告 韓國瑜高市府都避答

前高雄縣長楊秋興今天向媒體出示被控妨害名譽的出庭傳票，並懷疑自己因批評高雄市長韓國瑜選總統吃上官司；韓國瑜下午至大樹區下...

熱門新聞

圖表看疫情／美國逾27萬人確診 全球病例破100萬、近6萬人喪命

和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

恐怖奧捷團17人6確診 2名團員無症狀卻肺浸潤

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

台灣報恩！老神父求救義大利 3天湧進善款600萬

美駐日大使館警告日本疫情將大爆發 籲美公民儘速回國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。