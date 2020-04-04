2020地方派系大敗 雲林張家班內外壓力夾攻暗潮洶湧

2020總統立委選舉，民意海嘯沖垮地方派系提名人，其中具代表性的雲林張家班掌握全國農漁會系統，過去基層實力「喊水會結凍」，但此番選舉敗北，派系根基傳鬆動警訊。張家班布局下一場2022地方選舉，今年6月台北農產公司董事會改選將是前哨戰，另外雲林縣長張麗善也積極轉型，耕耘網路「空戰」拉攏年輕選票，但派系內部有人想趁隙出頭，也有人漸行漸遠，內外壓力夾攻。

2020大選後張麗善夫婿、全國農會總幹事張永成危機意識大增，6月台北農產公司董事會改選，身兼北農常務董事的張永成為保住張派在23席董事中5席優勢，日前寄出公開信，向各級農會徵求行使股權的委託書，交由全國農會統籌運用，卻傳出地方農會反彈，挨批「呷緊弄破碗」。