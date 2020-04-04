過去選出趙少康、陳水扁 郁慕明：選舉讓台灣走向衰敗

我國近年來經濟發展遲緩，藍綠撕裂嚴重，新黨前主席郁慕明晚間在臉書表示，看著台灣從風光成四小龍之首，到如今內鬥內耗，「問題在選舉」；大陸能不斷突飛猛進，也是因為不搞選舉，而是共產黨領導、多黨參政的協商民主。

郁慕明說，剛從政時台灣選舉才剛熱起來，人民比較重視自己手中的一票，所以有能力、有內涵、有主張的人，如前立委王建煊、趙少康或民進黨陳水扁、謝長廷都很容易被選出來，但現在有理想的人難選上，選出一堆沒有靈魂的投機派。

郁慕明認為，現在的選舉讓人才出不來，只會選出一個個近視眼，只看眼前沒有未來，選出稱台灣「健保養十四億人」、邀「香港人當兵」的弱智立委，反正只要騙過一時就能至少混四年，選不出人才，政策也無法貫徹到底。

郁慕明說，很多人不認真研究國父三民主義及大陸社會主義民主，以為「民主」就是選舉、就是一切照美國，甚至把台灣不講法治的民粹當民主，最後就是陷入向下沉淪的惡性循環。

郁慕明表示，現在對岸武統聲浪高漲，但其實根本不用大陸出手開戰，台灣繼續下去也只會走向衰敗；隨台灣選舉越來越弱智短視，這種沒有未來的落後制度遲早會自我消亡。