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跟進拍洗手舞宣導 江啟臣：防疫戴口罩跟洗手一樣重要

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

新冠肺炎疫情當前，勤洗手也被視為重要待養成的防疫習慣。繼國民黨中央委員連勝文妻子蔡依珊與台北市議員耿葳一起拍攝的「勤洗手」影片宣導洗手抗疫觀念後，國民黨主席江啟臣晚間也在耿葳點名下跟進錄製洗手舞，加入宣導行列。

江啟臣表示，防疫期間戴口罩跟洗手一樣重要，記住正確洗手七字訣「內、外、夾、攻、大、立、腕」才能一起「健健康康」防疫渡過疫情，即使清明連假，洗手也不放假。

江啟臣 疫情 國民黨

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