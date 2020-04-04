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重新串接黨、黨團與智庫三方平台 國民黨幕僚世代掌溝通管道

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨團與國民黨智庫間互動長期以來屢有爭議，雙方對於彼此表現也常有不滿，影響黨團前縣戰力與智庫後勤評價。黨副秘書長柯志恩周二上午舉辦三方平台幹部會議釐清過去互動問題，也確認將由幕僚世代扛起重新串接重責。

其中黨部、黨團與智庫分由政策會政研部主任陳俊安、新任黨團主任沈建億、智庫策略研究組副召集人黃心華代表，與會人士表示，3人都是平輩，之前也都有認識，這次會議也對彼此所屬單位遭遇問題有初步了解，後續連繫會更順暢。

與會人士指出，當天會議除了重新確認彼此聯絡窗口，要讓未來訊息傳遞的更順利，也確立未來智庫資料定期交換機制。

此外，立院未來有需要智庫協助幕僚分析的議題，會在議題成形初期，像是民進黨提案剛過一讀會，就立即提出要求，拉長智庫可作業期。而智庫經常性的政策與議題民調，未來題目設計時，也會納入黨團立法或攻防構想，不會閉門造車。

與會人士也提到，在該場三方平台幹部會議中，與會者才發覺原來智庫過去提供資料不少，但因部分資料有敏感性，黨團三長考慮機密只能扣住內參，黨籍立委根本無從知悉，未來會嘗試降低設定機密等級，建立機制讓黨籍立委使用。

與會人士指出，黨中央與黨團、智庫的三方平台會議在1月11日敗選後就已經停擺，周二的三方平台幹部會議只是為未來重啟三方平台會議前進行事務性討論，要讓未來三方平台正式運作後，彼此互動、議題攻防更有效率。

國民黨 民進黨

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