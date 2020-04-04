重新穩定軍心 蔣萬安承諾藍黨團助理無大錯不再裁員

國民黨主席江啟臣上任後，政策會3月20日大動作拔除立院黨團主任江桂芳，並揚言所有黨團助理「留校察看」三個月，引發黨團士氣浮動。周三黨團書記長蔣萬安在黨團助理會議提出「三承諾、二簡化」穩定軍心。

由於蔣萬安書記長任期原則僅到七月，蔣會中也承諾，他是這屆立院第一任黨團書記長，這次會議中所有變革措施會納入制度調整，這屆立委任期都適用。

蔣萬安表示，國民黨團助理這段時間表現多認真努力，只是外界沒有看見，之後會多正向鼓勵以凝聚士氣，也希望黨團助理能強化與立委辦公室聯繫，更積極的對各議題攻防提出策略建言，讓整個黨團成為一個戰鬥夥伴，更快速發揮戰力。

蔣萬安在周三黨團助理會議上，經討論初步承諾「不裁員、逐步恢復津貼、發放激勵獎金」，只要黨團助理未來不犯大錯，原則會全數留用，黨團此波人事調整暫時僅止於3月20日人事異動案止。

此外，蔣萬安也提到，國民黨從執政淪為在野後，因為立委席次大幅縮減，黨團運作費也一夕腰斬，也讓過去會視表現發給的工作津貼取消，短期內也會先恢復一半，之後再視整體黨團財務狀況，盡可能補回。

而有棍子當然也要給胡蘿蔔，蔣萬安要求黨團助理今後表現要比以往更積極，積極掌握、反映時事，並根據各自的專業給黨籍立委更多可供參考意見，只要表現優異，還會視情況發放激勵獎金。

黨團助理會議中，與會助理多反映，過去來自黨團與黨內的庶務工作太多，像是黨團內行之有年的委員會速報表，或來自黨中央的各式政策或議題管考報表，都造成不必要的工作負擔。

蔣萬安回應，現在各委員會早已有錄音錄影，委員會速報表工作就可免除，未來若朝野立委在委員會中有失言，就即時反映、即時補救或打擊即可；至於黨部議題管考報表，則會再與黨中央相關單位討論簡化可能。

政策會3月20日下午舉辦黨團助理會議資遣部分黨團人事後，還提醒黨團助理三個月考核期，讓黨團內士氣為之挫折。周二蔣萬安主持的黨團助理會議上，首先即向與會助理抱歉日前紛爭造成不安，後續處理會與傳言不同。