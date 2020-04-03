北市捷運公車 明天起不戴口罩禁止搭乘 不聽勸要罰

中央流行疫情指揮中心稍早宣布，即日起搭乘捷運、公車等大眾運輸必須戴口罩，柔性勸導不聽可開罰3000到1.5萬元罰鍰；對此，台北捷運公司表示，原則上一切會全力配合指揮中心及市府要求；北市府傍晚也宣布，今天將以勸導為主，明天起不戴口罩不可搭大眾運輸，不聽勸也會依指揮中心規定開罰。

北市公共運輸處指出，公車、捷運等大眾運輸的車內屬密閉空間，為避免感染風險，民眾未佩戴口罩若要乘車，會先由運輸業者勸導戴口罩，若有勸導不聽的情況，除可拒載還會依傳染病防治法第70條規定處3000元到1.5萬元罰鍰；至於極端個案部分，則不排除通知警方到場依社會秩序維護法處理。

北市公運處也說，民眾搭乘公車捷運等大眾運輸工具時，可佩戴任何形式的口罩都可以，不一定要使用外科醫療口罩，而搭車時也要盡量避免交談，同時盡可能保持室內1公尺社交距離，減少感染風險；若有發燒或咳嗽等呼吸道症狀的民眾，則切勿搭乘大眾運輸工具。