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民眾黨公布立委選舉帳目 支出6500萬、4元手續費也列入
台灣民眾黨今天公布第10屆立法委員選舉競選經費帳目，民眾黨發言人楊寶楨表示，這是為兌現選前承諾，達到財政公開透明，就從黨內做起。楊寶楨說，期盼藍綠及其他政黨也能秉持此態度，確實向社會大眾公開競選經費。
根據民眾黨財務監督委員會查核後的收支表顯示，民眾黨去年選戰期間，截至今年1月11日投票日止，政治獻金總收入約有9524萬元、總支出約6510萬元，總計有大約3千萬元的結餘款。
分析支出類別，民眾黨去年立委選戰的花費，以選務費用支出佔最大宗，當中又以廣告製播與宣傳費用的金額最高，達總支出約36%，其次則為活動企畫與執行費用，佔總支出近一成八。楊寶楨強調，民眾黨將會秉持著開放政府、全民參與、公開透明等三大理念，繼續打造台灣政治新氣象。
值得一提的是，民眾黨這分帳目報告登載項目相當詳細，除了捐贈每位黨籍立委候選人50萬元政治獻金及一般選務、人事支出，就連4元信用卡收單手續費、匯費30元、衛生紙82元、獎狀紙128元都詳細列入。
楊寶楨說，未來民眾黨將持續召開財務監督委員會，定期公開黨務費用收支，相關細目也歡迎各界上民眾黨官網查閱。
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