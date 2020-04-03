民眾黨公布立委選舉帳目 支出6500萬、4元手續費也列入

假如有人在公部門內見到不公不義，他會願意發聲檢舉嗎？曾任職於新竹縣家畜疾病防治所，戴立紳當時做為一名公務員，即是耐不住良心煎熬，公開他在部門內被要求做假帳，甚至公費私用等，雖因勇於檢舉而免除刑責，卻被新竹縣政府核定「免職」，且「永不任用」。時代力量立委邱顯智質疑，如此一來還有誰敢跳出來揭弊？

2020-04-03 13:32