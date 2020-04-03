葉毓蘭批捐口罩做凱子外交 外交部：請先了解再評論

蔡英文總統前天宣布捐贈歐美國家和友邦1千萬片口罩，國民黨立委葉毓蘭在臉書上表示，政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外交凱子；外交部今天回應，這批捐贈的口罩將提供給教廷和呂若瑟神父所屬的義大利靈醫會和其他神職人員，健康議題不應有政治考量，台灣人民的愛心也不應被扭曲為「凱子外交」，「國會議員在議場之外發表言論，批評政府，請先了解事實再作評論，否則發表不符事實的言論，實有負立法委員的崇高地位」。

義大利成為歐洲受到新冠肺炎疫情影響最重的國家，天主教台灣靈醫會會長呂若瑟神父日前透過視訊與義大利總會連絡，得知好多同學跟朋友都死了，屍體直接用卡車載去火化，難過跪在教堂祈禱，淚眼請求台灣人救救義大利；新聞一出，各界紛紛響應，湧入不少捐款。

外交部發言人歐江安表示，外交部前天已說明，這次人道援助1千萬片口罩涵蓋我國所有邦交國，其中當然包括教廷，教廷本身人口不多，但因為考量教廷所屬在義大利各地的教會、差會、修院等神職人員眾多，所以我國這次提供給教廷的口罩數量將遠超過教廷人口。這些需要當初在規劃時就納入通盤考慮，因此我國捐贈的口罩也將提供給呂若瑟神父所屬的義大利靈醫會及其他神職人員，屆時將透過我國駐教廷大使館進行分送。

歐江安表示，相關捐贈口罩的規畫，外交部日前已向教廷駐台大使館及呂神父辦公室說明，也獲得他們的瞭解與感謝。我國政府目前正積極與歐盟及相關歐洲國家合作，積極規劃將口罩送往歐洲及教廷，相關運輸及配送細節等規劃，將於確定後會再對外說明。至於其它不在出口管制範圍的醫療物資，外交部也已經備妥，將先航寄給駐館，轉交給義大利所需的神職人員，包括呂神父家鄉的神職人員。

歐江安表示，天主教會及其神職人員長期在台灣奉獻服務，我國政府與人民至為感念，義大利這次新冠肺炎疫情嚴重，死亡率攀高，外交部已與教廷駐台大使館合作，將我國天主教團體所募集的醫療物資送往義大利救急。

歐江安表示，我國捐贈口罩的國際援助行動，是在不影響國內防疫準備的前提下，基於人道考量進行。