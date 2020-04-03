快訊

【疫區日記】新冠肺炎像隱形牆無情阻隔 人與人的距離更遠了

恐怖奧捷團！17人有6確診 2人「無症狀」卻肺部浸潤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腹瀉納入新冠肺炎通報定義？ 陳時中：慎重考慮中

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者陳雨鑫╱攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者陳雨鑫╱攝影

我國新冠肺炎確診患者，至今已累積到348例，觀察確診患者主訴症狀，愈來愈多患者並沒有發燒或呼吸道症狀，僅有「腹瀉」情形，包含今天新增的案例案341，症狀僅有腹瀉，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，先前嗅味覺喪失也未通報定義，但隨著人數愈來愈多也納入，至於腹瀉，相信專家諮詢委員會會謹慎考慮是否納入。

根據中央流行疫情指揮中心今公布的9名新增確診案例中，有2人主訴有腹瀉症狀，其中案341，完全沒有呼吸道、發燒，或是近期新增的味嗅覺喪失症狀，單純僅有腹瀉症狀。媒體不斷詢問，腹瀉是否可能納入新冠肺炎感染通報定義中。

陳時中表示，先前嗅覺味覺喪失也是在愈來愈多確診案例有這項症狀後，經過專家討論，才將其納入，他相信專家諮詢委員會，也在審慎考慮中。

新冠肺炎 患者 發燒

延伸閱讀

案338涉隱匿症狀 陳時中：疑自認不要緊忽略

陳時中指示大眾運輸不戴口罩開罰 新北：配合啟動作業

入境全數「集中檢疫」 陳時中：評估若可行性高就做

案343赴美丈夫不在擴大採檢名單 陳時中：因回台沒症狀

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

葉毓蘭批捐口罩做凱子外交 外交部：請先了解再評論

蔡英文總統前天宣布捐贈歐美國家和友邦1千萬片口罩，國民黨立委葉毓蘭在臉書上表示，政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當外...

腹瀉納入新冠肺炎通報定義？ 陳時中：慎重考慮中

我國新冠肺炎確診患者，至今已累積到348例，觀察確診患者主訴症狀，愈來愈多患者並沒有發燒或呼吸道症狀，僅有「腹瀉」情形，...

擴大台灣參與全球舞台 台美外交高層舉行虛擬論壇討論

美國在台協會（AIT）今天表示，AIT和美國國務院、台灣外交部等單位上個月底舉行虛擬論壇，討論如何擴大台灣在全球舞台的參...

影／觀光局長已自請處分 林佳龍承諾:有人要負起責任!

觀光局機場接待爆出特權接機且讓無辜的人染疫，風波持續延燒，交通部長林佳龍3日上午視察松機跑道整建後受訪表示，這裡面確有疏...

雙北難攻 綠軍心頭刺？

民進黨備戰2022地方選舉，各派系已磨刀霍霍。不過雙北市自從1994年陳水扁當選台北市長之後，就屢攻不下，就算2014年民進黨地方選舉大勝，台北市也是與當時無黨籍的柯文哲合作才打敗國民黨籍候選人，讓綠地蔓延至雙北至今都是民進黨的目標。

美助台拓國際參與 推廣台灣抗疫模式

美國國務卿龐培歐曾表示會落實台北法案，美國國務院2日發布新聞稿說，美台官方代表3月31日討論如何擴大台灣國際參與。

布局2022 民進黨進入派系戰國時代

蔡英文總統即將於五月展開第二任期，民進黨各派系也準備開始布局2022年地方選舉。2018年民進黨大敗後，只剩六個執政縣市，下一屆爭取連任者僅嘉義縣長翁章梁及台南市長黃偉哲，「後蔡英文時代」剛好碰上大規模「換血潮」，黨內人士預估接下來的競爭將更猛烈。

吹哨者草案告吹 立委喊接棒立法

假如有人在公部門內見到不公不義，他會願意發聲檢舉嗎？曾任職於新竹縣家畜疾病防治所，戴立紳當時做為一名公務員，即是耐不住良心煎熬，公開他在部門內被要求做假帳，甚至公費私用等，雖因勇於檢舉而免除刑責，卻被新竹縣政府核定「免職」，且「永不任用」。時代力量立委邱顯智質疑，如此一來還有誰敢跳出來揭弊？

辦遊行、爭工作權益 前消防員遭秋後算帳

前消防員徐國堯乍看似廟門口的金剛力士、哼哈二將，神色剛毅。他坦言，自己個性有點固執，對不公平的事情很執著。

赦扁、制憲雙戰場 獨派再給蔡英文出難題

蔡英文總統即將展開第二任期，民進黨內「赦扁」聲浪再度來襲，民進黨立委蔡易餘提案修正「會計法」，被視為特赦前總統陳水扁的敲...

火場出生入死 消防員爭權益竟被連記「42支申誡」秋後算帳

徐國堯乍看似廟門口的金剛力士、哼哈二將，神色間染股剛毅。他坦言，自己個性中是有點固執，對不公平的事情很執著。

熱門新聞

影／救救義大利！奉獻半世紀義籍老神父淚求台灣救家鄉

圖表看疫情／全球確診人數超過100萬例 逾5萬人喪命

帛琉：防疫向世界求援 只有台灣來救

北部女保全染疫 同社區曾出國有症狀者將採檢

曾被預言是全球疫情第2慘 美媒：台灣用行動粉碎看衰

航母羅斯福號艦長求援成功後遭拔官 理由「製造恐慌」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。