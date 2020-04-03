腹瀉納入新冠肺炎通報定義？ 陳時中：慎重考慮中

我國新冠肺炎確診患者，至今已累積到348例，觀察確診患者主訴症狀，愈來愈多患者並沒有發燒或呼吸道症狀，僅有「腹瀉」情形，包含今天新增的案例案341，症狀僅有腹瀉，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，先前嗅味覺喪失也未通報定義，但隨著人數愈來愈多也納入，至於腹瀉，相信專家諮詢委員會會謹慎考慮是否納入。

根據中央流行疫情指揮中心今公布的9名新增確診案例中，有2人主訴有腹瀉症狀，其中案341，完全沒有呼吸道、發燒，或是近期新增的味嗅覺喪失症狀，單純僅有腹瀉症狀。媒體不斷詢問，腹瀉是否可能納入新冠肺炎感染通報定義中。

陳時中表示，先前嗅覺味覺喪失也是在愈來愈多確診案例有這項症狀後，經過專家討論，才將其納入，他相信專家諮詢委員會，也在審慎考慮中。