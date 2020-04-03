陸患者治療後復陽頻傳 莊人祥：改採「三採陰」放行
中國大陸發現，許多新冠肺炎患者治癒後，出現「復陽」現象，中國學者認為阜陽不具備臨床意義，畢竟病毒是死的，至今尚未發生復陽後人傳人；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥分析，應該是部分國家採取的策略為一採陰性認定沒事，因此，目前我國目前採取「三採陰」才解除隔離，以降低這樣狀況。
莊人祥表示，對於復陽的現象，應該是患者本身就是陽性，只是採檢的措施上有所不同，因此會有所疏漏，有些國家面對確診患者，經過治療之後，採取「一採陰」後就解除隔離，實際上，該患者可能體內還有病毒，等到患者出院後再檢驗才被發現。
莊人祥說，也因為看見病毒的型態，台灣也調整採檢的措施，從原本的二採陰性，改為三採陰性才解除隔離，以避免這樣的情況發生；至於是否是病毒的ＲＮＡ不再有活力，才導致沒辦法檢驗出來，他認為也是有可能的。
莊人祥表示，我國有一案例住在負壓隔離病房二個月之後，仍有驗出病毒ＲＮＡ，所以對於該案至今仍不敢解除隔離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言