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陸患者治療後復陽頻傳 莊人祥：改採「三採陰」放行

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真／台北即時報導
指揮中心下午例行記者會。圖／指揮中心提供
指揮中心下午例行記者會。圖／指揮中心提供

中國大陸發現，許多新冠肺炎患者治癒後，出現「復陽」現象，中國學者認為阜陽不具備臨床意義，畢竟病毒是死的，至今尚未發生復陽後人傳人；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥分析，應該是部分國家採取的策略為一採陰性認定沒事，因此，目前我國目前採取「三採陰」才解除隔離，以降低這樣狀況。

莊人祥表示，對於復陽的現象，應該是患者本身就是陽性，只是採檢的措施上有所不同，因此會有所疏漏，有些國家面對確診患者，經過治療之後，採取「一採陰」後就解除隔離，實際上，該患者可能體內還有病毒，等到患者出院後再檢驗才被發現。

莊人祥說，也因為看見病毒的型態，台灣也調整採檢的措施，從原本的二採陰性，改為三採陰性才解除隔離，以避免這樣的情況發生；至於是否是病毒的ＲＮＡ不再有活力，才導致沒辦法檢驗出來，他認為也是有可能的。

莊人祥表示，我國有一案例住在負壓隔離病房二個月之後，仍有驗出病毒ＲＮＡ，所以對於該案至今仍不敢解除隔離。

患者 新冠肺炎 疫情

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